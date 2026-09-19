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Србин који је гурнут у море у Макарској смјештен у сплитски затвор

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19.09.2026 16:05

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Србин који је гурнут у море у Макарској смјештен у сплитски затвор
Фото: Pexel/ Živoslav Ilić

Држављанин Србије из Новог Сада, који је прије два дана у Макарској завршио у мору након сукоба због мајице Црвене звезде, задржан је у сплитском затвору, пише Далматински портал.

14 дана затвора

Општински прекршајни суд одредио му је 14 дана задржавања на Билицама након што је полиција утврдила да је преко свог Фејсбук профила нарушавао јавни ред и мир.

Полиција наводи да је у једној објави величао Ратка Младића, док је у другој вријеђао Хрватску и њене грађане.

Против 49-годишњака поднесена је пријава због два прекршаја из чланка 5. Закона о прекршајима против јавног реда и мира, а полиција је предложила казну од 15 дана затвора.

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Прије тога завршио у мору због мајице Црвене звезде

Исти мушкарац раније је учествовао у инциденту у Макарској. Према полицијским наводима, 43-годишњак је од њега тражио да скине мајицу Црвене звезде. Након што је то одбио, 43-годишњак га је гурнуо у море.

Полиција је убрзо пронашла осумњиченог за тај напад те га пријавила због нарушавања јавног реда и мира. Након испитивања на суду пуштен је на слободу.

(Далматински портал)

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majica

Затвор

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