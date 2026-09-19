Србин који је гурнут у море у Макарској смјештен у сплитски затвор

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Србије из Новог Сада, који је прије два дана у Макарској завршио у мору након сукоба због мајице Црвене звезде, задржан је у сплитском затвору, пише Далматински портал.
Општински прекршајни суд одредио му је 14 дана задржавања на Билицама након што је полиција утврдила да је преко свог Фејсбук профила нарушавао јавни ред и мир.
Полиција наводи да је у једној објави величао Ратка Младића, док је у другој вријеђао Хрватску и њене грађане.
Против 49-годишњака поднесена је пријава због два прекршаја из чланка 5. Закона о прекршајима против јавног реда и мира, а полиција је предложила казну од 15 дана затвора.
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Исти мушкарац раније је учествовао у инциденту у Макарској. Према полицијским наводима, 43-годишњак је од њега тражио да скине мајицу Црвене звезде. Након што је то одбио, 43-годишњак га је гурнуо у море.
Полиција је убрзо пронашла осумњиченог за тај напад те га пријавила због нарушавања јавног реда и мира. Након испитивања на суду пуштен је на слободу.
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