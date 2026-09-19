Кошарац поручио Тривићевој: Боље је ћутати и бити сматран незналицом, него проговорити и отклонити сваку сумњу

Аутор:АТВ редакција
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Боље је ћутати и бити сматран незналицом, него проговорити и отклонити сваку сумњу, изјавио је за Срну министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац, додавши да је то прво што му пада на памет читајући изјаве опозиционара - прво о вету српског члана Предсједништва БиХ, а сада и о Трговској гори.
Реагујући на изјаву Јелене Тривић у вези са Трговском гором у којој лажно оптужује званичнике Републике Српске за ћутање о овом проблему, Кошарац је рекао за Срну да је "самопроглашена предсједница Републике Српске заборавила да је Предсједништво БиХ на приједлог тадашњег српског члана Милорада Додика усвојило закључак којим се задужују надлежне институције да предузму правне и дипломатске кораке како би се спријечила намјера Хрватске да одлагалиште радиоактивног отпада гради на Трговској гори".
Кошарац је нагласио да је заборавила да Предсједништво БиХ, у којем је тада сједио Милорад Додик, а данас Жељка Цвијановић, од усвајања поменутог закључка у континуитету усваја све извјештаје и даје подршку надлежним институцијама у борби против одлагалишта на Трговској гори.
"Заборавила је све одлуке Савјета министара у претходном и актуелном мандату, као и огроман напор, рад и резултате које постижу Правни и Експертски тим за Трговску гору, почев од израде Стратегије правне заштите интереса БиХ у вези с Трговском гором, безброј међународних конференција на којима су представљали ову проблематику, па све до сучељавања са хрватском страном пред тијелима међународних конвенција које се баве овим питањем", подсјетио је Кошарац Тривићеву.
Заборавила је, додао је, и све стратешке документе Народне скупштине и Владе Српске, почев од Резолуције о противљењу изградњи складишта/одлагалишта радиоактивног отпада на Трговској гори из 2016. године.
"Једино што Јелена Тривић није могла да заборави јесте њен властити допринос, као и допринос њених бивших страначких колега из ПДП-а Младена Иванића и осталих, као и коалиционих партнера из СДС-а, рјешавању овог проблема. Није могла да заборави њихов ангажман и допринос, јер он не постоји. Није имала шта да заборави"; истакао је Кошарац.
Он је указао да у борби против изградње спорног одлагалишта, грађане, а посебно њих 250.000 који живе у сливу Уне, не занимају њене популистичке и празне приче, већ искључиво конкретне активности и мјерљиви резултати.
"У томе ни Јелена, као ни остатак опозиције, немају чиме да се похвале. Шта су конкретно институционално предложили и урадили? Никад ништа. Ако већ желе да се баве Трговском гором, нека се ухвате конкретног посла и институционалног дјеловања, а не испразног популизма, од којег ама баш нико нема никакве користи", поручио је Кошарац, преноси Срна.
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