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Барел појефтино испод 90 долара

Аутор:

АТВ
09.06.2026 20:32

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене нафте пале су око пет посто, на мање од 90 долара по барелу, након што је амерички предсједник Доналд Трамп поново рекао да би мировни споразум са Ираном могао да буде близу.

Међународна референтна нафта брент пала је испод 90 долара први пут од 14. априла, док се барел сирове нафте у САД данас продаје за око 86 долара.

Олакшање долази само дан након што је цијена нафте скочила када су Иран и Израел накратко наставили са нападима током крхког прекида ватре, преноси портал "Тајмс оф Изреал".

Израел и Иран јуче су обуставили ударе након што је то од њих затражио предсједник САД Доналд Трамп.

(РТРС)

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Тагови :

Нафта

Иран

Доналд Трамп

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