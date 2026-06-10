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Колапс због пчела – испале кошнице из камиона, пчелари чекају мрак да ријеше проблем

Аутор:

АТВ
10.06.2026 22:11

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Пчела
Фото: pexels/ Robert So

Дио Краљева од јутрос је под посебним режимом саобраћаја након што су се ројеви пчела разлетјели у околини Основне школе „Димитрије Туцовић“. Пчелари покушавају да ставе ситуацију под контролу, али истичу да ће враћање пчела у кошнице бити могуће тек када падне мрак.

Колапс у Доситејевој улици у Краљеву од ране зоре. Права драма одвијала се од пола осам у Доситејевој улици у Краљеву, надомак Основне школе „Димитрије Туцовић“, када су се након пада кошница с једног теретног камиона ројеви пчела разлетјели по цијелој околини.

Због великог броја дезоријентисаних пчела које лете улицом, саобраћај на овој локацији и даље регулише полиција.

На терену је јутрос интервенисала и Хитна помоћ. Љекари су реаговали углавном због страха и панике грађана, будући да су пчеле улетјале у косу људима који су се затекли на оближњем аутобуском стајалишту, а забиљежен је и мањи број убода.

Пчелари су одмах изашли на терен, али истичу да се ситуација не може брзо ријешити. Чекају да падне мрак како би се пчеле природно смириле и сакупиле на некој од крошњи, што ће омогућити њихово безбједно хватање и враћање у кошнице. Грађанима се саветује опрез приликом проласка овим дијелом града.

(РТС)

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Тагови :

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