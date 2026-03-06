Трик да кромпир дуже остане свјеж

Аутор:АТВ
06.03.2026
12:06
Истраживање ФСА показало је да ниво акриламида не расте значајно ако се кромпир држи у фрижидеру.
На службеним страницама агенције се наводи да да ако желите смањити бацање хране, можете одабрати складиштење кромпира у фрижидеру или на хладном и тамном мјесту.
Другим ријечима, фрижидер је сигурна опција — и уз то помаже да кромпир дуже остане чврст и свјеж, јер хладно и сухо окружење успорава труљење и клијање, преноси Вечерњи лист.
Иако ће у фрижидеру трајати дуже, кромпир се може чувати и на собној температури — али под одређеним условима. Важно је да буде удаљен од свјетлости и влаге, јер сунчева свјетлост потиче стварање клорофила, због чега кромпир може позелењети, проклијати и постати отрован за јело.
Најбоље га је чувати у подруму или затвореном кухињском ормарићу, гдје је тамно и сухо. Избјегавајте га држати испод судопера или покрај електриног шпорета, јер су та мјеста топла и влажна — што значи да ће кромпир почети пропадати у само неколико дана.
