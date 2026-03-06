Logo
Large banner

Трик да кромпир дуже остане свјеж

Аутор:

АТВ

06.03.2026

12:06

Коментари:

0
Трик да кромпир дуже остане свјеж
Фото: Pixabay

Истраживање ФСА показало је да ниво акриламида не расте значајно ако се кромпир држи у фрижидеру.

На службеним страницама агенције се наводи да да ако желите смањити бацање хране, можете одабрати складиштење кромпира у фрижидеру или на хладном и тамном мјесту.

policija njemacka

Свијет

Србин пао у Њемачкој: Покушај телефонске преваре завршио у лисицама

Другим ријечима, фрижидер је сигурна опција — и уз то помаже да кромпир дуже остане чврст и свјеж, јер хладно и сухо окружење успорава труљење и клијање, преноси Вечерњи лист.

Иако ће у фрижидеру трајати дуже, кромпир се може чувати и на собној температури — али под одређеним условима. Важно је да буде удаљен од свјетлости и влаге, јер сунчева свјетлост потиче стварање клорофила, због чега кромпир може позелењети, проклијати и постати отрован за јело.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Нове генерације стручњака доприносе очувању безбједности и сигурности свих грађана

Најбоље га је чувати у подруму или затвореном кухињском ормарићу, гдје је тамно и сухо. Избјегавајте га држати испод судопера или покрај електриног шпорета, јер су та мјеста топла и влажна — што значи да ће кромпир почети пропадати у само неколико дана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кромпир

voće i povrće

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Вашингтону не треба нови Хамнеи

Свијет

Трамп: Вашингтону не треба нови Хамнеи

29 мин

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пронађена три тијела у полураспаднутом стању: Откривени језиви детаљи

31 мин

0
Извукао рибу из Јадрана, па занијемио: Ево шта је нашао у њеној утроби (ВИДЕО)

Регион

Извукао рибу из Јадрана, па занијемио: Ево шта је нашао у њеној утроби (ВИДЕО)

32 мин

0
Због прогањања спроведен на психијатрију у Сокоцу

Хроника

Због прогањања спроведен на психијатрију у Сокоцу

34 мин

0

Више из рубрике

Поклон

Савјети

Шта треба избјегавати: Ово цвијеће се носи на гробље, а не поклања за 8. март

1 ч

0
Ове површине паста за зубе чисти боље од било ког другог средства

Савјети

Ове површине паста за зубе чисти боље од било ког другог средства

1 ч

0
Ево зашто је важно да свако окади кућу тамјаном: Једна ствар је кључна за благостање

Савјети

Ево зашто је важно да свако окади кућу тамјаном: Једна ствар је кључна за благостање

3 ч

0
Замрзивач, фрижидер

Савјети

Ако вам се у замрзивачу накупља лед, убаците само једну намирницу: Нестаће за трен

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Тузлак ухапшена са два килограма марихуане

12

26

Хрватска у проблему: Забиљежен драстичан пад запослених у овој области

12

23

Ђајић: Тужио сам и добио одлуку да сам незаконито смијењен

12

21

Нове информације о стању Ивице Дачића

12

19

Испливао нови снимак хаоса на утакмици Новог Пазара и Звезде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner