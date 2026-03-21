Арт радар: Тајна врбаског мача и позоришна умјетност

Извор:
АТВ
21.03.2026
14:00
У овонедјељном издању 'Арт радара' доносимо причу о једној Ивани, која нас је одвела далеко у неолит и открила нам и тајну врбаског мача.
А из далеке прошлости закорачили смо на даске које живот значе, гдје нас чека прича о позоришној редитељки Дајани и њеном стваралачком свијету.
Формат 'Арт радар' је емисија која ће вам открити људе који стварају умјетност и који се својим изразом издвајају из масе. Исто тако, донијеће и седмични преглед локалних и свјетских актуелности из области културе, умјетности и поп арта.
Емисију уређује Ена Митровски, а води Милица Марјановић.
Арт радар', недјеља у 20 часова.
