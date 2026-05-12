Ужас: Мушкарац се полио бензином у аутомобилу и запалио

12.05.2026 15:44

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Током дана на магистралном путу Чачак – Пожега у мјесту Паковраће дошло је до тешке саобраћајне незгоде када се према првим незваничним информацијама, мушкарац у аутомобилу полио бензином и запалио.

"Возило Дачиа се брзо претворило у буктињу. Ватрогасци су стигли на лице мјеста и успјели да извуку мушкарца, који је након тога транспортован у Општу болницу.

Како смо незванично чули од људи који су били ту, мушкарац се полио бензином након што је пријављен за породично насиље.

Полиција Републике Српске

Друштво

Због незгоде обустављен саобраћај на путу Фоча-Горажде

Да ли је у питању лажно пријављивање па га је то погодило или не... не знамо о томе ништа, каже за РИНУ један од увиђаја.

Општа болница у Чачку још увијек се није оглашавала поводом његовог здравственог стања.

(Телеграф)

