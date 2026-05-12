Ужас: Мушкарац се полио бензином у аутомобилу и запалио

Током дана на магистралном путу Чачак – Пожега у мјесту Паковраће дошло је до тешке саобраћајне незгоде када се према првим незваничним информацијама, мушкарац у аутомобилу полио бензином и запалио.
"Возило Дачиа се брзо претворило у буктињу. Ватрогасци су стигли на лице мјеста и успјели да извуку мушкарца, који је након тога транспортован у Општу болницу.
Како смо незванично чули од људи који су били ту, мушкарац се полио бензином након што је пријављен за породично насиље.
Да ли је у питању лажно пријављивање па га је то погодило или не... не знамо о томе ништа, каже за РИНУ један од увиђаја.
Општа болница у Чачку још увијек се није оглашавала поводом његовог здравственог стања.
(Телеграф)
