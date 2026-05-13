Највеће српске светиње са Свете Горе стигле у Београд

Његова светост патријарх српски Порфирије дочекао је на аеродрому "Никола Тесла" у Београду најважније српске светиње из Царске лавре манастира Хиландара на Светој Гори, које су везане за живот првог српског архиепископа Светог Саве.
Хиландарске светиње, које су стигле у Србију поводом изложбе посвећене 850 година од рођења Светог Саве, дочекане су уз црквене и државне почасти, пренио је РТС.
Изложба ће бити уприличена у Галерији Српске академије наука и уметности од 15. маја до 19. јула, а њено свечано отварање биће сутра увече.
Међу светињама које су стигле у Београд из Хиландара је најстарија икона у ризници Хиландара, икона Богородице Одигитрије из 12. вијека, пред којом је преминуо Стефан Немања, родоначелник српске владарске династије Немањић и отац Светог Саве, као и Карејски типик /препис из прве четвртине 13. вијека/ који је написао Свети Сава.
Ту су и реплика Хиландарског игуманског штапа, који је Свети Сава добио од византијског цара Алексија Трећег Анђела приликом посјете Цариграду 1199. године, као симбол потврде да братство тада новооснованог српског манастира има право да самостално поставља старјешине манастира.
Ту је и икона Богородице Млекопитатељнице, коју је Свети Сава добио у манастиру Светог Саве Освећеног у Јерусалиму, чувена икону Светог Саве и Светог Симеона из 15. вијека, реплика иконе Богородице Тројеручице и реплика Патерице /штапа/ Светог Саве Освећеног, који је Свети Сава добио током свог првог поклоничког путовања у Свету земљу 1229. године, као и икона Христа Пантократора, која се сматра једном од најљепших икона Христа.
Изложбу организују САНУ и Музеј Српске православне цркве.
