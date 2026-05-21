Нема продаје алкохола: У ова четири града је жестини сигурно одзвонило

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након што је Влада Хрватске упутила у процедуру Предлог измјене Закона о трговини којима се уводе строжа правила за продају алкохола и енергетских пића, посебно када су у питању малољетници, од 15 градова четири сигурно уводе забрану.
Четири града је против, док остали још нису донели коначну одлуку.
Законске измене доносе и нову могућност за градове и општине који ће моћи да ограниче продају алкохола у вечерњим и ноћним сатима.
Енергетска пића ускоро би се и службено нашла на попису производа забрањених за малољетнике. Према Предлогу измена Закона о трговини, трговинама би била изричито забрањена продаја енергетских пића особама млађима од 18 година. Тиме би се енергетска пића законски третирала слично као алкохол, цигарете и производи порнографског садржаја, чија је продаја малољетницима већ забрањена.
Власти града Сплита планирају да забране продају алкохола од 21 до шест сати ујутро како би се стало на крај испијању и нередима у старом градском језгру.
Сцена
Анабела први пут о браку с Андрејем: "Имао је проблема са алкохолом"
Одлука би се односила искључиво на продају алкохола на киосцима и трговинама, не и на угоститељске објекте.
Изгледа да ће Сплит бити примјер и другим градовима. Задар је већ најавио да намјерава да ограничи алкохол, а забрану планира и Макарска, гдје тврде да су проблем постале трговине и сувенирнице које продају јефтин алкохол у центру града. Хвар је исто тако мјесто које сигурно уводи забрану, док Дубровник и Загреб још нису донијели одлуку, пишу хрватски медији.
Градоначелник загреба Томислав Томашевић рекао је да најприје мора да разговара са коалиционим партнерима, након што је закон ступи на снагу.
С друге стране, Шибеник, Ровињ, Сињ и Лабин засад не планирају да уводе забране. Из Лабина поручују да већ постоји довољно закона који регулишу продају и конзумацију алкохола, а да су они мирна дестинација која још није имала проблем с прекомерном конзумацијом, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
10 ч0
Регион
11 ч0
Регион
12 ч0
Регион
14 ч0
Најновије
Тренутно на програму