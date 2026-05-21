Данас понегдје краткотрајна киша

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас се током дана очекује развој облачности који ће понегдје условити краткотрајну кишу или пљускове праћене грмљавином.
На југу Херцеговине биће сунчано и топло током већег дијела дана, саопштено је Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће умјерен вјетар и појачан сјеверних смјерова, у Херцеговини јака, на ударе и олујна бура.
Максимална температура ваздуха биће од 20 до 25, у вишим предјелима од 14 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ јутрос је углавом сунчано уз малу до умјерену облачност. На западу и сјеверозападу је претежно облачно вријеме, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода, преноси Срна.
Температура у 7.00 часова: Рудо и Чемерно осам, Хан Пијесак и Сарајево девет, Вишеград 10, Мркоњић Град и Рибник 11, Добој, Тузла и Мостар 12, Бањалука, Бихаћ и Билећа 13, Приједор, Брчко и Нови Град 14, Бијељина 16, Требиње 18 степени Целзијусових.
