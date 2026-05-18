Бјелоруска војска почела обуку за употребу руског нуклеарног оружја

18.05.2026 10:24

Фото: X / NEXTA

Почела је обука особља за употребу руског нуклеарног оружја стационираног на бјелоруској територији, саопштено је из Министарства одбране Бјелорусије.

"Циљ вјежбе је унапређење обучености људства, провјера спремности Ваздушно-десантних снага за извршавање задатака и организовање борбених дејстава са непланираних подручја", наводи се у саопштењу.

Из Министарства истичу да обука није усмјерена против било које друге државе и да не представља безбједносну пријетњу у региону.

Руски предсједник Владимир Путин јасно је ставио до знања да Москва задржава контролу над нуклеарним оружјем распоређеним у Бјелорусији, преноси Срна.

