Бојан затекао замку за смрт на путу, ријечи власника шокантне! "Дјеца су ми била у колима, а он..."

Бојан В., случајни пролазник, подијелио је на друштвеној мрежи своје искуство када је синоћ затекао сабласни призор на путу Љиг - Рудник, који га је замало коштао живота.
Наиме, како је написао, наишао је на откачену камионску приколицу, која је без иједног освјетљења и свјетала стајала насред траке — без камиона испред.
- Нисам могао да вјерујем шта видим својим очима. Ја шта ћу, доста је примјетно и мрачно, окренем мој путнички комби и кажем дјеци да морамо да стојимо ту док се ситуација не ријеши. Станем иза приколице и упалим сва четири мигавца ,"да неко не загине" - навео је а своју објаву поделио на Фејсбук групи "Клуб професионалних возача — огласи за посао и информације".
Како је потом навео, позвао је полицију и пријавио случај и шта је затекао. А потом сачекао јер је схватио да је видљивост мала и да возачи из супротног смијера лако могу да се "залијепе" у приколицу.
Стајао је 20 минута док се нису појавили радници из оближњег магацина, који су поставили саобраћајну сигнализацију и ротације.
Убрзо се појавио и возач камиона.
- Ја га питам друже што ниси ово обезбиједио, могао је неко да погине. Бар да је ставио флоресцентну јакну коју је носио на задњу страну приколице. А он ми каже: "И ја сам у шоку, 40 година возим и први пут ово видим" - објашњава Бојан и додаје да се шокирао кад је чуо потом шта му возач говори.
"А њега..."
- Ало, друже, како си могао да одеш и да те нема више од пола сата. А возач ми на то каже: "То је мој камиони ја сам газда". Мислим се у себи свака ти част. И захвали Богу што сам наишао да ти чувам приколицу и тебе да не одеш у затвор у случају да је неко погинуо, не дај Боже. А и ја сам се осјетио као будала, стојим и патим да се неко не скрши, дјеца ми у колима а њега... - завршио је Бојан и навео да се "ни возач ни власник фирме нису захвалили за помоћ".
Коментари испод објаве се нижу – док једни хвале Бојанову храброст, други осуђују бахатост власника фирме који је очигледно ставио сопствени комодитет испред туђих живота.
Тренутно на програму