Изненадићете се: Ево зашто вам се иста особа стално појављује у сновима

29.03.2026
Снови често могу бити необични, збуњујући и пуни симболике. Било да сањате некога кога једва познајете, вољену особу или се исти сан стално понавља, није увек лако разумети њихово значење.
Ипак, стручњаци за снове вјерују да се кроз снове може открити много тога о нашим емоцијама и унутрашњем стању.
Према стручњаку за снове Лаури Ловенберг, значење зависи од тога ко је та особа и какав однос имате са њом у стварном животу.
Ако сањате некога ко је често присутан у вашој свакодневици, попут партнера, дјетета или блиске особе, то може значити да ваш ум покушава да обради или ријеши неки аспект тог односа, пише Супер Жена.
-Сврха снова је најчешће решавање проблема – објашњава Ловенберг. Другим ријечима, ако вам се одређена особа стално појављује у сновима, могуће је да постоји нешто што покушавате да разумијете, разјасните или емоционално обрадите.
Не нужно. Сањање вољених особа не мора имати негативно значење. Напротив, често указује на дубљу потребу да боље разумијете однос или емоције које имате према тој особи.
Стручњак за снове Лесли Елис истиче да посебно треба обратити пажњу на снове који се понављају, јер они могу носити важну поруку из подсвијести.
Једна од најважнијих ствари коју треба имати на уму јесте да снови нису рационални нити линеарни.
Они су емотивни, симболични и често метафорични.
Зато стручњаци савјетују да снове не тумачите буквално, већ да покушате да разумијете шта одређена особа или ситуација представља у вашем животу.
