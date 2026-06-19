Појефтињење које су сви чекали - гориво у Српској дуго није било јефтиније

Аутор:АТВ редакција
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Утишавање сукоба на Блиском истоку довело је до стабилизације цијена сирове нафте на свјетском тржишту, што се директно одражава на бензинске пумпе у Републици Српској.
Цијена барела нафте на свјетским берзама тренутно се креће у распону од 75 до 78 долара, што наставља тренд појефтињења који траје већ дуже од мјесец дана.
"Цијене на бензинским пумпама у Републици Српској су у паду већ готово више од мјесец дана, тако да имамо ситуацију да максималне цијене које смо имали крајем трећег и почетком четвртог мјесеца, гдје су биле готово четири марке, данас су за марку ниже. Тренутна ситуација довешће до додатног пада цијена", истакао је за РТРС предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић.
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