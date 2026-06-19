Најкраћи брак у Српској једва ''прегурао'' мјесец дана

Аутор:АТВ редакција
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Најкраћи брак забиљежен у Републици Српској током 2025. године трајао је свега 35 дана, објавио је Републички завод за статистику.
Податак је објављен на друштвеним мрежама Завода, уз напомену да је реч о најкраћем регистрованом браку у поменутој години.
Из Завода су тим поводом питали грађане колико је времена потребно да се двоје људи заиста упозна, а објава је изазвала бројне реакције корисника друштвених мрежа.
Друштво
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Иако бракови данас чешће завршавају разводом него раније, узроци су различити и зависе од сваког пара појединачно.
Међу најчешће навођеним разлозима су лоша комуникација, стрес, убрзан темпо живота и различита очекивања партнера.
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