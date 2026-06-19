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Најкраћи брак у Српској једва ''прегурао'' мјесец дана

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 17:34

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Најкраћи брак у Српској једва ''прегурао'' мјесец дана

Најкраћи брак забиљежен у Републици Српској током 2025. године трајао је свега 35 дана, објавио је Републички завод за статистику.

Податак је објављен на друштвеним мрежама Завода, уз напомену да је реч о најкраћем регистрованом браку у поменутој години.

Из Завода су тим поводом питали грађане колико је времена потребно да се двоје људи заиста упозна, а објава је изазвала бројне реакције корисника друштвених мрежа.

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Иако бракови данас чешће завршавају разводом него раније, узроци су различити и зависе од сваког пара појединачно.

Међу најчешће навођеним разлозима су лоша комуникација, стрес, убрзан темпо живота и различита очекивања партнера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Брак

Развод брака

Развод

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