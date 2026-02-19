За бебу рођену на Дан Бањалуке 1.000 КМ

Новине су то које доноси Правилник о измјенама и допунама Правилника о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Бањалука који је објављен у "Службеном гласнику Бањалуке", а који ступа на снагу данас, 19. фебруара.

"У циљу подршке пронаталитетној политици Града Бањалука, мајци прве бебе са територије града Бањалука рођене 22. априла текуће године додјељују се средства у износу од 1.000 КМ уз честитку градоначелника и златник вриједности до 500 КМ, а поводом обиљежавања Дана града", стоји у "Службеном гласнику Бањалуке".

За изузетан допринос 1.000 КМ

Такође, измјеном Правилника уврштена је још једна позитивна мјера.

"У циљу подршке мајкама са територије града Бањалука, мајци која је у претходној календарској години остварила изузетан допринос у хуманитарним и другим друштвено корисним активностима те показала изузетну храброст, одговорност и посвећеност у вршењу родитељске улоге, додјељују се новчана средства у износу од 1.000 КМ уз честитку градоначелника, а на захтјев удружења", наводи се у Правилнику.

Како се додаје, удружења могу почетком сваке календарске године до истека марта поднијети захтјев за додјелу средстава мајци.

Који су критеријуми за додјелу средстава?

"Критеријуми за додјелу средстава мајци су сљедећи: мајка која је остварила изузетан допринос у хуманитарним и другим друштвено корисним активностима и/или - мајка која одгаја троје или више дјеце и/или - мајка дјетета/дјеце са инвалидитетом и/или потешкоћама у развоју и/или - мајка која је самохрани родитељ", стоји у Правилнику.

Надаље се наводи да уз захтјев за додјелу средстава мајци удружења су дужна да доставе сљедеће: увјерење да мајка има пребивалиште на територији града Бањалука најмање двије године прије подношења захтјева, писмени доказ на који начин је остварен изузетан допринос у хуманитарним и другим друштвено корисним активностима, увјерење из матичне књиге рођених за дјецу, рјешење надлежног органа о статусу лица са инвалидитетом, рјешење Центра за социјални рад о статусу родитеља дјетета са тешкоћама у развоју, рјешење Центра за социјални рад о статусу самохраног родитеља.

50 породица лани добило четврто дијете

Да су пронаталитетне мјере и конкретна подршка Бањалуке видљиве, потврдила је прије неколико дана и Адриана Басара, овлаштени потписник у Одјељењу за бригу о породици и демографију, која је истакла да је у Бањалуци у 2025. години педесет бањалучких породица постало богатије за четврто дијете.

Она је додала да је од почетка 2026. године четврто дијете добило још шест породица.

Новчане накнаде од 500 до 2.000 КМ

"Град обезбјеђује новчану подршку породиљама у износу од 500 КМ за прворођено и другорођено дијете, 700 КМ за треће, те 2.000 КМ за четврто и свако наредно дијете. На овај начин свака мајка која се породи остварује право на подршку Града", нагласила је раније она, додајући да су, поред ових мјера, уведене и бројне додатне олакшице за породице, међу којима су бесплатне грађевинске дозволе, бесплатни уџбеници, бесплатне матуре, субвенције за боравак дјеце у приватним предшколским установама, као и бесплатан превоз за средњошколце и студенте из вишечланих породица, преносе Независне.