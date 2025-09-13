Ови знакови указују на то да се ваше дијете осјећа запостављено

Извор:
Кликс
13.09.2025
20:51
Коментари:0
Дјеци је приликом раста и проласка многих фаза потребна пажња, сигурност и осјећај да су битни својим родитељима и околини. Међутим, када то није случај, јављају се одређени обрасци понашања који указују да се дијете осјећа запостављено.
Многи психолози и терапеути појашњавају да је препознавање ових знакова неопходно за адекватно реаговање те то може помоћи дјетету да поврати осјећај повезаности и подршке.
Наиме, уколико дијете изненада почне да се повлачи у себе, избјегава разговоре или се повлачи из породичних активности, то би могао бити знак да се осјећа игнорисано. Стручњаци истичу да дјеца понекад бирају тишину, јер осјећају да их нико не слуша, а такво понашање може дугорочно довести до осјећаја усамљености.
Још један знак осјећаја запостављености може бити стално тражење пажње, чак и кроз неприкладно понашање. Терапеути појашњавају да дјеца понекад бирају лоше понашање ли гласно, јер је то једини начин да привуку пажњу родитеља.
Иако се то може чинити као дјечија непослушност, често се крије дубља потреба за љубави и прихватањем.
Дјеца која се осјећају запостављена могу показивати изненадне промјене расположења, од бијеса до туге, без очигледног разлога. Такве промјене често указују на то да дијете доживљава унутрашњу несигурност јер се осјећа невидљивим. То може бити позив родитељима да обрате више пажње и понуде подршку.
Додатни знак да се дијете осјећа игнорисано може бити тешкоћа у концентрацији или пад школског успјеха. За развој дјеце, недостатак емоционалне подршке може да утиче на мотивацију и способност дјетета да се фокусира на задатке. То је често начин да дјеца несвјесно изразе незадовољство и потребу за пажњом.
Дјеца која се осјећају запостављено од родитеља, понекад почињу превише угађати другима и покушавају да буду "савршена". То може бити покушај да се привуче пажња кроз похвале, иако то дјецу на дужи период може оптеретити и створити им притисак да увијек буду најбољи у свему.
Рано препознавање ових знакова може помоћи родитељима да дјеци пруже пажњу која им је потребна и изграде осјећај сигурности и повезаности.
(кликс)
