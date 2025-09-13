Logo
Кошаркашки семинар у Бањалуци окупио позната тренерска имена

АТВ

Кошаркашки семинар у Бањалуци окупио позната тренерска имена
Фото: АТВ

Позната тренерска имена и ове године пристигла су на семинар у организацији Удружења кошаркашких тренера Републике Српске. Највећи међу њима је Дејан Радоњић.

Најтрофејнији стратег у историји Црвене звезде радо се одазвао позиву, а тема којој је посветио пажњу је транзициони напад.

Семинар у Бањалуци идеална је прилика за стручно усавршавање и стицање нових искустава за све тренере из Републике Српске. Поред Радоњића говорили су и тренер Игокее Ненад Стефановић, као и Александар Кукрић и Ненад Трунић.

Тренерски семинар имао је јасну поруку - сваки напредак почиње учењем, а сви присутни имали су прилику да уче управо од најбољих.

