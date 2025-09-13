Logo
Large banner

Срушио се авион у Словачкој, има мртвих

13.09.2025

20:19

Коментари:

0
Срушио се авион у Словачкој, има мртвих

Двије особе погинуле су у паду малог авиона у округу Нове Замки у словачкој регији Нитра, саопштио је локални Оперативни центар хитне медицинске помоћи.

Након што је властима у Словачкој пријављен пад авиона, на лице мјеста послата су амбулантна возила и спасилачки хеликоптер, преноси ТАСР.

''Нажалост, лекар је морао да констатује смрт две одрасле особе“, саопштио је оперативни центар.

Регионална полиција у Нитри саопштила је да су запослени из Управе за ваздухопловство и поморске истраге на путу ка мјесту догађаја како би се откриле околности и узроци несреће, преноси Танјуг.

Подијели:

Тагови:

Словачка

Авионска несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошаркашки семинар у Бањалуци окупио позната тренерска имена

Кошарка

Кошаркашки семинар у Бањалуци окупио позната тренерска имена

1 д

0
Ускоро почиње берба кукуруза

Друштво

Ускоро почиње берба кукуруза

1 д

0
Куда иде вода из гатачког водовода?

Градови и општине

Куда иде вода из гатачког водовода?

1 д

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

У акцији ''Игман'' ухапшене 3 особе: Заплијењено 628 грама сканка

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

25

Путин: Не смијемо само да пратимо корак са глобалном економијом

17

25

Меркур улази у Вагу: Ова 3 знака добијају шансу да коначно буду срећни

17

24

Крај за Техеран?

17

20

Ухапшен убица из Обреновца!

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner