У акцији ''Игман'' ухапшене 3 особе: Заплијењено 628 грама сканка

Огњен Матавуљ

13.09.2025

19:51

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

У наставку акције ”Игман” градишка полиција ухапсила је три особе и заплијенила 628 грама сканка, потврђено је за АТВ.

Акција је усмјерена на откривање и сузбијање кривичних дјела из области злоупотребе дрога. Прије два дана су ухапшени Д.К. из Градишке, Б.Г. из Тузле, С.Ђ. и И.Г. из Бањалуке, те је пронађено и заплијењено око 220 грама сканка и 50 грама спида.

Акција ''Игман''

"У наставку акције ухапшене су три особе. Код једног осумњиченог у претресу је пронађено и одузето 606 грама сканка, док су од друге двојице одузета 22 грама сканка", каже извор АТВ-а.

Више детаља биће познато по окончању акције.

ПУ Градишка

zaplijenjena droga

