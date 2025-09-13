Туристички ваучери поново доступни грађанима Српске

Извор:
АТВ
13.09.2025
19:45

Туристички ваучери су поново актуелни. У периоду од 1. септембра до 30. новембра сваки пунољетни грађанин са пребивалиштем у Републици Српској има право на кориштење 100 КМ ваучера за смјештај у једном од 56 домаћих хотела који су укључени у пројекат.
"Опет је услов да имате минимално 2 ноћења. Ако долазите породично онда је три ноћења са доручком. Висина једног ваучера је 100 КМ. Свако лице у РС са пребивалиштем у РС може искористити једном ваучер", рекао је Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске.
Према подацима Министарства трговине и туризма, сваки дан у септембру кориштено је више од 100 ваучера. Уколико сте заинтересовани да туристички обилазак Републике Српске, довољно је да изаберете дестинацију и хотел и договорите смјештај уз ваучер. Приликом плаћања рачуна, износ ће бити умањен за износ од 100 конвертибилних марака сваком госту на чије име ваучер гласи. И ту повластицу користите једном у години дана. Управо је јесен најбоље вријеме да домаћи туристи упознају све оно што нуде домаћини широм Српске.
"Ми имамо понуду за све. Она није велика и ми не можемо да примимо. И није велика капацитетом. Али генерално имамо све видове понуде од зиме до ријека језера- 37 језера. Оно што је пракса показала када су ваучери у питању ту је апсолутно без изузетка највеће интересовање за наше бање", рекао је Марко Радић, руководилац сектора за промоцију туризма туристичке организације Републике Српске.
Да ваучери много значе свјесни су и у Требињу. На југу Српске остварује се око 60 % укупног туристичког промета. Понуда за одмор уз ваучере даје добре резултате за хотелијере, туристичке агенције, али и за туристичку организацију.
"Негдје до сада је искориштено око 3500 хиљаде туристичких ваучера, што је респектабилна бројка. Требиње је у огромној већини искориштених ваучера. Управо Требиње је била дестинација која се највише тражила. Постоји и значајан број објеката из Требиња што хотела, што турисичких агенција која су се укључиле у ту кампању", рекао је Никола Кокић, потпарол ТО Требиње.
И док хотелијери у Српској жељно ишчекују домаће госте, за ту намјену припремљено је 20 хиљада ваучера. Неће бити проблема ни ако их буде требало још. Од сеоских газдинстава до уживања на планини, одмора у бањи и термалној води, све то можемо пронаћи на домаћем тржишту. Странци су то препознали и таква мјеста ѕа ужитком обилазе. Прошла година уписана је као рекордна по броју ноћења у Српској. Ова година, према процјенама, могла би и да је надмаши.
