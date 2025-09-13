Намјештен тендер за надзор у "Аутопутевима Републике Српске"?

Извор:
Све фирме заинтересоване да надзиру изградњу двије дионице аутопута од Вукосавља до Бијељине имаће додатних најмање 10 дана након 19. септембра да доставе понуде, сазнаје АТВ. Аутопутеви Републике Српске други ће пут због жалби мијењати тендерско обавјештење и продужиће рок за припрему и достављање понуда, али тек након што сљедеће седмице одлуче по новој жалби коју је прошле седмице упутила фирма АД „Пројект“ Бањалука.
„У току је припрема одговора на постављена питања и припрема нове измјене тендерске документације, са новим роковима. Међутим оба поступка су морала бити обустављена зато што је изјављена жалба на измјене тендерских документација, коју је поднио нови жалилац, тако да до окончања жалбеног поступка, није могуће предузимање било каквих активности везаних за предметне поступке јавних набавки", речено је из ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ у допису АТВ-у од 13. септембра 2025.
Тендери за стручно-технички надзор над изградњом дионица Вукосавље-Брчко и Брчко-Бијељина укупне вриједности 22 милиона марака расписани су 17. априла ове године. Рутинг се убрзо жалио на оба тендера јер је уговорни орган прописао да ће од понуђача као доказ искуства у истим или сличним пословима тражити, за Рутинг очигледно сувише прецизно, уговоре за надзор над градњом аутопутева у вриједности најмање 10 милиона марака у посљедње двије године, иако је законски дозвољено чак 3, и то према условима уговарања које препоручује ФИДИЦ, односно Међународна федерација инжењера за савјетовање.
"Према томе, у конкретном случају, захтијевањем успјешног искуства у реализацији уговора САМО на аутопутевима, открива јасну намјеру Уговорног органа да у овом поступку ограничи активну И праведну конкуренцију, те да уговор додијели већ унапријед одређеном понуђачу", стоји у жалби „Routing“ d.o.o.
Било је примједби и на презахтјевне професионалне референце инжењера и осталог особља, на услов да понуђач треба да има лабораторију за испитивање грађевинских материјала с могућношћу 125 испитивања и преко 130 метода, те на захтјев за лиценцом за послове грађења, иако је тендер расписан за надзор, а не за израдњу.
Већ 5. маја су Аутопутеви дјелимично усвојили жалбе, али Рутингу се очигледно није свидјело то дјелимично, па су жалбе 28. маја завршиле на столу у Канцеларији за разматрање жалби БиХ. Канцеларија за жалбе 3. јула донијела је рјешења о потпуном усвајању жалби и вратила случај Аутопутевима на поновни поступак. Поновни поступак се односио на разматрање жалбе, а не на поништавање тендера, па су Аутопутеви донијели ново рјешење о потпуном усвајању жалби, те објавили исправке Обавјештења о набавци с роком за достављање понуда до 19. септембра.
Независно од тог да ли јавна предузећа набављају тоалет папир, аута или услуге надзора над градњом аутопутева, Закон о јавним набавкама пружа могућност развлачења сваког тендера до изнемоглости некад наручиоца посла, некад понуђача, а некад обоје. Жалба на жалбу, одлука о жалби на првом степену, други степен у Канцеларији за разматрање жалби БиХ, враћање поступка на измјену документације и поновну објаву и тако укруг само по себи стога није никаква новост. Међутим, врата пакла у случају 350 милиона марака вриједних 50км аутопута који Бањалуку треба да приближи Београду, отворена су кад је освануо наслов „Аутопутеви Републике Српске намјештају Рутингу посао од 26 милиона марака“. Звали смо колегу који је објавио текст да нам појасни налазе до којих је дошао, али нам је рекао да није у могућности и пожелио нам „свако добро“.
Нисмо прекршили Закон о јавним набавкама. Ради се о дискредитацији предузећа зарад туђих личних интереса. Нисмо ни на који начин повезани с Рутингом. Текст, који је, сматрајући га релевантним, између осталог из оригиналног извора дословно преузео и портал АТВ-а наводећи извор, Недељко Ћорић назвао је нарученим текстом иза којег стоје одређени центри моћи који покушавају да послове у вези с надзором преусмјере на неке друге адресе.
"Знамо ми и ко стоји иза свега тога, вјероватно ћемо се у наредном периоду позабавити и на други начин како да станемо у крај тим мешетарима који покушавају на такав начин да опструишу државу. Овдје се опструише држава, овдје се не опструишу Ауто-путеви и овдје се прави штета само држави јер џаба има, ово је државни пројекат, од националног интереса, наш је задатак и циљ да се што прије повежемо са Београдом ауто-путем Бањалука- Београд", рекао је Недељко Ћорић, директор ЈП „Аутопутеви Републике Српске“.
Није Ћорић крио да има преференције. Каже да је циљ изабрати једну од водећих свјетских компанија која ће бити надзор у наведена два пројекта, јер Република Српска први пут као извођаче има кинеске партнере. Похвалио се и да је у сличном пројекту за дионицу Бијељина-Рача уговор додијељен француској компанији, те да су Аутопутеви под његовим водством у том поступку уштедили 5 милиона марака.
Реаговао је и Рутинг. Већински власник за АТВ каже: „Објављене информације су потпуно супротне. Све је урађено да ми не добијемо посао.“
"Наравно то није истина, то је апсолутна лаж, једино што је у свему томе истинито, истинито је то да је то све супротно од тога што су написали, тако да једноставно то нема везе са намјештањем Рутингу. Него, управо супротно Рутинг је покушавао себе да заштити, али по свему судећи није успио" рекао је Вук Суботић, сувласник „Routing“ d.o.o. Бањалука.
Суботић додаје да можда ипак постоје шансе да се тендер одржи и да сви понуђачи наступе равноправно. Шансе, бар на папиру, постоје, јер поступак јавне набавке није обустављен рјешењем Канцеларије за жалбе и, према садашњем слову Закона о јавним набавкама, нема основе да се тендер поништи.
Намјештање тендера можда је посљедњих година постао спорт у БиХ, али већ неко вријеме изашло је из моде кршење Закона о јавним набавкама, јер Закон пружа разне могућности за намјештање тендера на легалан начин.
Било би занимљиво чути шта о тендеру за надзор над градњом 50 километара аутопута од Вукосавља до Бијељине мисли за један дио јавности главни претендент, за други дио јавности дефинитивно сљедећи директор Аутопутева, донедавни премијер Радован Вишковић. Он се данас, нажалост, иако смо били досадни, није јавио на телефон.
