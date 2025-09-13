Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком

13.09.2025
19:11
Извор из полиције потврдио је да је Тајлер Робинсон, наводни убица Чарлија Кирка, живио са трансродном партнерком која је била у процесу преласка из мушког у женски пол.
Та особа, коју власти још нису идентификовале, сада у потпуности сарађује са ФБИ у истрази о смртоносној пуцњави на конзервативног активисту, додао је извор, пренио је Неw Yорк Пост.
СМС поруке и друге комуникације које је трансродна особа размјењивала са 22-годишњим Робинсоном помогле су федералцима да ухапсе оптуженог убицу.
THE NEW YORK POST: Charlie Kirk’s alleged assassin Tyler Robinson lived with transgender partner: source - https://t.co/WsBwBWNnLT— MIKE LEACH (@michaelaleach) September 13, 2025
Савезне и државне власти откриле су током конференције за новинаре у петак да је "цимер" који је сарађивао у њиховој истрази открио комуникацију од контакта по имену "Тајлер" у којој су описане чауре сличне онима пронађеним на лицу мјеста и разговарало се о "потреби да се преузме пушка са мјеста злочина".
Кирк (31) је погођен једним метком у врат убрзо након што му је на универзитетској турнеји "Амерички повратак" постављено питање о трансродним масовним стријелцима.
"Да ли знате колико је трансродних Американаца било масовних стријелаца у посљедњих 10 година?", упитао је учесник Хантер Козак.
"Превише", одговорио је Кирк.
"Да ли знате колико је масовних стријелаца било у Америци у посљедњих 10 година?", наставио је Козак.
"Рачунајући или не рачунајући насиље банди?", покушао је да разјасни Чарли Кирк, оснивач "Турнинг Поинт УСА".
Кирк је одмах након тога упуцан и превезен у болницу гдје је оперисан. Проглашен је мртвим у року од неколико сати.
