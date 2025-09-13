Logo
Large banner

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком

13.09.2025

19:11

Коментари:

0
Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком
Фото: Prinscreen/X/ksl tv 5

Извор из полиције потврдио је да је Тајлер Робинсон, наводни убица Чарлија Кирка, живио са трансродном партнерком која је била у процесу преласка из мушког у женски пол.

Та особа, коју власти још нису идентификовале, сада у потпуности сарађује са ФБИ у истрази о смртоносној пуцњави на конзервативног активисту, додао је извор, пренио је Неw Yорк Пост.

СМС поруке и друге комуникације које је трансродна особа размјењивала са 22-годишњим Робинсоном помогле су федералцима да ухапсе оптуженог убицу.

Савезне и државне власти откриле су током конференције за новинаре у петак да је "цимер" који је сарађивао у њиховој истрази открио комуникацију од контакта по имену "Тајлер" у којој су описане чауре сличне онима пронађеним на лицу мјеста и разговарало се о "потреби да се преузме пушка са мјеста злочина".

Кирк (31) је погођен једним метком у врат убрзо након што му је на универзитетској турнеји "Амерички повратак" постављено питање о трансродним масовним стријелцима.

Ерика Кирк

Свијет

Посљедње збогом: Срцепарајући снимак супруге Чарлија Кирка над његовим тијелом

"Да ли знате колико је трансродних Американаца било масовних стријелаца у посљедњих 10 година?", упитао је учесник Хантер Козак.

"Превише", одговорио је Кирк.

"Да ли знате колико је масовних стријелаца било у Америци у посљедњих 10 година?", наставио је Козак.

"Рачунајући или не рачунајући насиље банди?", покушао је да разјасни Чарли Кирк, оснивач "Турнинг Поинт УСА".

Кирк је одмах након тога упуцан и превезен у болницу гдје је оперисан. Проглашен је мртвим у року од неколико сати.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Чарли Кирк

Тајлер Робинсон

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''

Кошарка

Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''

1 д

0
Хрватска проводи највећу војну вјежбу у посљедњих 7 година

Регион

Хрватска проводи највећу војну вјежбу у посљедњих 7 година

1 д

0
Глумица има нови хоби: Показала како проводи вријеме на селу

Сцена

Глумица има нови хоби: Показала како проводи вријеме на селу

1 д

0
Srce, srčane bolesti

Здравље

Ново откриће о срчаном удару руши досадашње теорије о главном кривцу

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

20

Ухапшен убица из Обреновца!

17

16

Израел не одустаје од ''Пјесме Евровизије'': Неколико земаља запријетило бојкотом

17

10

На сваком телефону су милиони клица, ево шта треба урадити

17

05

Василије Аџић је дао такву голчину да се Серија А огласила

17

04

Храбри полицајац спасио живот беби!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner