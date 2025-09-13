Logo
Large banner

Због ових свакодневних навика вам драстично поскупљује рачун за струју

13.09.2025

20:50

Коментари:

0
Због ових свакодневних навика вам драстично поскупљује рачун за струју
Фото: АТВ

Многи људи не знају да једна честа навика или уређај може драстично повећати рачун за струју.

Иако дјелује безазлено, посљедице се осјећају сваког мјесеца. Срећом, постоји једноставно рјешење које вам може уштедјети стотине евра годишње.

Уобичајена грешка која повећава трошкове

Многи остављају уређаје укључене у “стандбy” режиму – телевизоре, рачунаре, кухињске апарате или пуњаче. Иако не раде активно, ови уређаји и даље троше енергију. Мали, скоро непримјетан потрошач у дому може повећати рачун чак и до 15–20% мјесечно.

Како препознати проблем

Пратите рачуне и обратите пажњу на мјесечне скокове. Уређаји који остају стално укључени, лампице које свијетле, пуњачи прикључени без потребе – све то сабира се и прави “тајни” рачун за струју. Једноставна промјена навике може одмах смањити потрошњу.

илу-кукуруз-13092025

Друштво

Ускоро почиње берба кукуруза

Брза рјешења која штеде новац

Искључите уређаје из струје када их не користите.Купите мулти-утичнице са прекидачем – једном командом искључите више уређаја.Користите енергетски ефикасне сијалице и апарате. Редовно провјеравајте стару технику – стари уређаји троше више струје.

Будите свјесни потрошње – сваки киловат се рачуна

Мали, свакодневни кораци могу довести до значајних уштеда. Планирање, праћење и једноставне промијене у навикама могу вам донети стотине евра уштеде годишње. Уштеда енергије није само финансијска – доприноси и очувању природних ресурса и животне средине, преноси Крстарица.

Не дозволите да “невидљива” потрошња празни ваш новчаник! Ова једноставна промјена сада може направити огромну разлику – провјерите кућу и смањите рачун за струју већ данас.

Подијели:

Тагови:

struja

viša cijena struje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вулин се придружио скупу на Вождовцу

Србија

Вулин се придружио скупу на Вождовцу

1 д

0
БК Славија: Јавни спаринг привукао боксере из свих дијелова Републике Српске

Остали спортови

БК Славија: Јавни спаринг привукао боксере из свих дијелова Републике Српске

1 д

0
Срушио се авион у Словачкој, има мртвих

Свијет

Срушио се авион у Словачкој, има мртвих

1 д

0
Кошаркашки семинар у Бањалуци окупио позната тренерска имена

Кошарка

Кошаркашки семинар у Бањалуци окупио позната тренерска имена

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

49

ФБИ: Пронађен кључни доказ у случају убиства Чарлија Кирка!

16

49

Драма траје у Србији: Убио мушкарца и запалио му куће, полиција преговара са убицом

16

46

Кошарац: Срби имају право на једну јединствену државу на Балкану

16

42

Познати водитељ Такер Карлсон о убиству Чарлија Кирка: ''Потребан нам је ред, немамо га''

16

41

ФСС се огласио због Пиксија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner