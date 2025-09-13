БК Славија: Јавни спаринг привукао боксере из свих дијелова Републике Српске

Извор:
АТВ
13.09.2025
20:30
Боксери из бројних клубова пристигли су ове суботе у бањалучку Славију на јавни спаринг испред клупске сале.
Током три сата, као на траци, редале се борба за борбом, а боксери презадовољни што су добили прилику да провјере тренутну форму.
“Спаринг је одлично организован и ово је сјајна ствар за нас провјеримо тренутну форму. Лијепо је видјети да су се одазвали боксери из свих дијелова Републике Српске.” каже Павле Вукелић из БК Славија
У рингу се нашао и Милан Савић из КБК “Хектор” који већ три године стиче боксерска знања, а дупло дуже се бави кик боксом.
“Свака част БК Славији на организацији. Ушао сам у ринг да провјерим своју тренутну форму и настављам да се спремам за наредне изазове.” каже Савић
У ринг није ушао, али Томислав Вукомановић, боксер Светог Георгија, пун је хвале на рачун виђеног.
“Заиста сам се пријатно изненадио када сам видио одзив боксера. Ово је одлична ствар поготово за младе боксере који и на овај начин стичу искуство за оно што их чека.” рекао је Вукомановић
Сваки меч будно су пратили тренери свих клубова, а Владан Кљајић из БК Славија хвали све боксере.
“Бокс у Републици Српској доживљава једну нову експанзију и можемо сви да будемо задовољни. Вечерас су нам пристигли боксери са свих страна и показали су да се добро тренира у свим клубовима. Све више је дјеце која се окреће боксу и то је наша највећа побједа-да кроз овај спорт стекну здраве навике.” каже Кљајић
Задовољство не крије ни Далибор Петковић, први човјек БК Славија.
“БК Славија наставља са својим бројним активностима ове године, а сада смо организовали јавни спаринг који је окупио боксере из свих дијелова Републике Српске.
Наша обавеза је, као клуба, да будемо предводници боксерског таласа и трудимо се да тако и буде. Вањска инфраструктура коју смо направили још једном се показала као пун погодак.” рекао је Петковић.
