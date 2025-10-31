Logo

Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет
Из Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому парламента БиХ истакли су да је бошњачка "тројка" још једном потврдила да жели незаконито усмјеравати буџетска средства и приватизовати буџет БиХ, те поручили да ће, упркос томе, и даље штитити интересе Републике Српске и свих запослених у заједничким институцијама.

"Умјесто да подрже раднике, бошњачке странке су предложиле амандман којим би се блокирала исплата плата до краја године, док су задржале средства за такозване институције културе и БХРТ, што је неприхватљиво и противно дејтонској структури БиХ", истиче се у саопштењу.

Из СНСД-а поручују да ће се и даље одлучно супротставити свакој злоупотреби буџета ради политичких циљева бошњачких странака.

Срђан Амиџић

Република Српска

Амиџић: Вечерас на сједници скупштине ЗЕВ-а, бирамо главног преговарача

"Наш циљ је законит, уставан и социјално одговоран буџет који гарантује стабилност и функционисање институција, а не њихово популистичко присвајање", наводе у Клубу посланика СНСД-а.

Буџет институција БиХ за ову годину на јучерашњој сједници није усвојен у другом читању, јер није било ентитетске већине.

Амандмани СНСД-а и Српског клуба на буџет институција БиХ редвиђали су једнократну накнаду од 1.000 КМ за раднике у заједничким институцијама БиХ, што подржавају и синдикати и Министарство финансија и трезора у Савјету министара.

