Злочин геноцида над Србима у Јасеновцу не смије бити заборављен

22.04.2026 10:30

Положени вијенци на Споменик "Топола ужаса" данас у Бањалуци поводом Дана града
Фото: Srna

Злочин геноцида над српским народом у усташком логору Јасеновац током Другог свјетског рата ове и будуће генерације не смију да забораве, поручено је данас са комеморативног скупа у Бањалуци, одржаног поводом обиљежавања Дана пробоја јасеновачких логораша, 22. априла.

Предсједник Градског удружења бивших логораша Другог свјетског рата Драгослав Илић рекао је да младе генерације у Републици Српској морају да памте жртве и херојство јасеновачких логораша који су извршили пробој из тог највећег усташког логора у Другом свјетском рату.

"Важно је да памтимо жртву јасеновачких логораша, да не постанемо поново жртве и да култивишемо наше памћење да не долази до освете", рекао је Илић новинарима на комеморативном скупу поводом 81 године од пробоја јасеновачких логораша који је данас одржан код Споменика "Топола ужаса" у Бањалуци.

Предсједник Савеза логораша Републике српске Анђелко Носовић истакао је да се никада не смије заборавити злочин - геноцида који се десио над Србима у највећем усташком логору у Другом свјетском рату, нагласивши да о томе нарочито треба говорити младима.

"Српски народ не треба никада ни да им опрости овај злочин, јер нису имали право да нас убијају тада као ни у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату", истакао је Носовић.

Комеморативном скупу присуствовали су представници републичких и градских власти, бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата, Савеза логопраша Републике Српске, ученици средње Медицинске и Електротехничке школе Бањалука.

Вијенце на Споменик "Топола ужаса" положили су заједно представници бањалучког Градског удружења бивших логораша Другог свјетског рата и Савеза логораша Републике Српске, те представници Града Бањалука.

Преживјели логораши у злогласном усташком логору Јасеновац кренули су у пробој 22. априла 1945. године, а у очајничком јуришу на стражаре од њих 1.073 само је 169 успјело да се докопа слободе.

Систем логора смрти НДХ обухватао је око 80 логора, а Доња Градина као највеће стратиште у систему концентрационих логора Јасеновац формирана је августа 1941. године.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба, 40.000 Рома, 33.000 Јевреја, 127.000 антифашиста. У Јасеновцу је страдало 20.000 д‌јеце, преноси Срна

