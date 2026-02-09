Logo
Када је послодавац дужан исплатити отпремнину раднику

Агенције

09.02.2026

19:00

паре, новац, марке
Фото: АТВ

Да ли су послодавци на основу члана 111. Закона о раду, у обавези раднику исплатити отпремнину који одлази у пензију, иако то није предвиђено Правилником о раду друштва, нити уговором о раду.

"У вези с отпремнином радника који одлази у пензију, важно је напоменути да је чланом 111. став (1) Закона о раду ("Службене новине Федерације БиХ“, бр. 26/16, 89/18, 44/22 и 39/24) прописано да радник који је са послодавцем закључио уговор о раду на неодређено вријеме, а којем послодавац отказује уговор о раду након најмање двије године непрекидног рада, има право на отпремнину", наводи се.

Изузеци

Изузетак су случајеви када се уговор о раду отказује због кршења обавеза из радног односа или због неиспуњавања обавеза из уговора о раду од стране радника.

granica carina droga

БиХ

Колико странци морају имати пара за сваки дан проведен у БиХ

Висина отпремнине одређује се у зависности од дужине претходног непрекидног трајања радног односа код тог послодавца.

Међутим, наведеном одредбом Закона о раду прописује се отпремнина искључиво за случај када послодавац отказује уговор о раду.

У конкретној ситуацији послодавац не отказује уговор о раду, већ радни однос престаје по сили закона. Тада радник нема право на отпремнину из члана 111. став (1) Закона о раду.

Исплата отпремнине због одласка у пензију могућа је само уколико је таква обавеза прописана колективним уговором или правилником о раду послодавца, појашњавају из консултантске фирме РЕЦ д.о.о..

