Када је послодавац дужан исплатити отпремнину раднику

Да ли су послодавци на основу члана 111. Закона о раду, у обавези раднику исплатити отпремнину који одлази у пензију, иако то није предвиђено Правилником о раду друштва, нити уговором о раду.
"У вези с отпремнином радника који одлази у пензију, важно је напоменути да је чланом 111. став (1) Закона о раду ("Службене новине Федерације БиХ“, бр. 26/16, 89/18, 44/22 и 39/24) прописано да радник који је са послодавцем закључио уговор о раду на неодређено вријеме, а којем послодавац отказује уговор о раду након најмање двије године непрекидног рада, има право на отпремнину", наводи се.
Изузетак су случајеви када се уговор о раду отказује због кршења обавеза из радног односа или због неиспуњавања обавеза из уговора о раду од стране радника.
Висина отпремнине одређује се у зависности од дужине претходног непрекидног трајања радног односа код тог послодавца.
Међутим, наведеном одредбом Закона о раду прописује се отпремнина искључиво за случај када послодавац отказује уговор о раду.
У конкретној ситуацији послодавац не отказује уговор о раду, већ радни однос престаје по сили закона. Тада радник нема право на отпремнину из члана 111. став (1) Закона о раду.
Исплата отпремнине због одласка у пензију могућа је само уколико је таква обавеза прописана колективним уговором или правилником о раду послодавца, појашњавају из консултантске фирме РЕЦ д.о.о..
