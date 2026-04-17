Logo
Large banner

Још бензинских пумпи се прикључило акцији у Српској

Аутор:

АТВ
17.04.2026 15:16

Коментари:

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Министарство трговине и туризма Републике Српске ажурирало је данас, 17. априла 2026. године, у складу са склопљеним уговорима о пословно-техничкој сарадњи у реализацији Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима, листу привредних субјеката који учествују у реализацији ове мјере.

У реализацију ове мјере укључено је 35 трговаца на мало нафтним дериватима са укупно 246 продајних мјеста широм Републике Српске.

Листа је ажурирана сљедећим привредним субјектима:

1. „Егзотик“ д.о.о. Приједор

2. „Теко промет“ д.о.о. Бијељина

3. „Драгстес“ д.о.о. Брчко.

Позив привредним субјектима за учешће у овој мјери остаје отворен током цијелог периода важења Одлуке, односно до 16. маја 2026. године, а листе укључених привредних субјеката биће редовно ажуриране по прикључивању нових учесника.

Листа привредних субјеката који учествују у овој мјери доступан је на веб страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, на линку: http://skr.rs/zKyr.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бензинске пумпе

гориво

Министарство трговине

Нед Пуховац

акцизе на гориво

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

15

41

15

31

15

30

15

28

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner