Још бензинских пумпи се прикључило акцији у Српској

Министарство трговине и туризма Републике Српске ажурирало је данас, 17. априла 2026. године, у складу са склопљеним уговорима о пословно-техничкој сарадњи у реализацији Одлуке о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтним дериватима, листу привредних субјеката који учествују у реализацији ове мјере.
У реализацију ове мјере укључено је 35 трговаца на мало нафтним дериватима са укупно 246 продајних мјеста широм Републике Српске.
Листа је ажурирана сљедећим привредним субјектима:
1. „Егзотик“ д.о.о. Приједор
2. „Теко промет“ д.о.о. Бијељина
3. „Драгстес“ д.о.о. Брчко.
Позив привредним субјектима за учешће у овој мјери остаје отворен током цијелог периода важења Одлуке, односно до 16. маја 2026. године, а листе укључених привредних субјеката биће редовно ажуриране по прикључивању нових учесника.
Листа привредних субјеката који учествују у овој мјери доступан је на веб страници Министарства трговине и туризма Републике Српске, на линку: http://skr.rs/zKyr.
