Влада Српске: Институционално одговорити на наметнуте измјене Кривичног закона БиХ

Влада Републике Српске закључила је данас да што прије буде направљен концепт, извршена анализа и предложене мјере за институционални одговор на дешавања проузрокована примјеном измјена и допуна Кривичног закона БиХ у вези са кривичним дјелом величања ратног злочина које је наметнуо бивши високи представник Валентин Инцко, рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић.
Остојић је рекао да су за то задужени министарство на чијем је челу и министарства унутрашњих послова и правде, као и Центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица.
Он је нагласио да је таква иницијатива добијена од Борачке организације Републике Српске, јер то највише погађа учеснике Одбрамбено-отаџбинског рата који су стварали Републику Српску.
"Већ дуже вријеме припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ долазе у Борачку организацију, прате њене мејлове, као и све што је везано за првог предсједника Републике Српске Радована Караџића и команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића", рекао је Остојић новинарима након сједнице Владе.
Он је истакао да су по основу тих измјена Кривичног закона БиХ већ донесене двије пресуде, а да је против једног лица подигнута кривична пријава, док постоје информације да се припрема велики број кривичних пријава.
Министар унутрашњих послова Жељко Будимир рекао је да је циљ тих измјена закона прогон Срба који су били учесници Одбрамбено–отаџбинског рата и инкриминација вербалног деликта, те је нагласио да ће МУП доставити све информације којима располаже како би институције Српске дале адекватан одговор.
"Према нашим сазнањима одређена удружења из Федерације БиХ воде масовну кампању подношења кривичних пријава против лица како би била доведена пред Тужилаштво и Суд БиХ и процесуирана за кривична дјела за која су предвиђене затворске казне", додао је Будимир.
Он је навео да је једна пресуда већ постала правоснажна.
Министар правде Републике Српске Горан Селак истакао је да ће Српска и њене институције спремити одговор који ће бити разматран на сједници Владе након што се анализира ситуација и предложе мјере.
"Тражићемо и заказивање сједнице Народне скупштине Српске. У овоме морамо сви, и власт и опозиција, бити национално одговорни према грађанима и онда предложити одређене закључке којим би заштитили припаднике српског народа и Војске Републике Српске", рекао је Селак.
Он је најавио и организовање округлог стола за 27. април са еминентним представницима академске заједнице на којем ће бити отворена тема поступања Суда и Тужилаштва БиХ према представницима Републике Српске и српског народа.
Селак је најавио и да ће Министарство правде упутити допис Високом судском и тужилачком савјету БиХ у којем ће тражити податке колико Срба ради у правосуђу на заједничком нивоу на свим радним мјестима.
