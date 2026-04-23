Млади Недић блиста у Казахстану

Тенисер Андреј Недић изборио је пласман у полуфинале Челенџера који се игра у Казахстану.
Млади Добојлија је у четвртфиналу турнира у Шимкенту савладао Американца Дали Бланч са 2:0.
У првом сету Недић је био веома сигуран и успио је да брзо направи брејк и поведе 4:1, да затим направио и други брејк те освојио први сет са 6:2.
У другом сету је био још бољи. Направио је два брејка повео 4:0, али је онда дошло до пада концентрације па је Американац смањио на 2:4.
Ипак добојски тенисер је био сигуран у финишу када је искористио трећу меч лопту и добио је овај период са 6:2.
