"Лудо је то што Ђоковић ради – Вимблдон је шанса"

АТВ
23.04.2026 11:08

Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена
Новак је четврти играч свијета, а недавно је играо финале Аустралијан опена.

"Не знам како му то успијева. Ја сам изгубио мотивацију када сам освојио први турнир. Ђоковић је освојио толико тога и још увијек жели још. То је лудо. Велики је шампион и зато наставља. Жели да освоји још један Гренд слем и може да покаже новој генерацији да је способан да опет побјеђује. Ово можда јесте његова посљедња сезона и надам се да ће то учинити", рекао је Пер, који је три године млађи од Новака.

"Када га видите на терену сад, чак и у овим годинама, невјероватно је јер се и даље креће као двадесетогодишњак. Био је близу на Аустралијан опену и Вимблдону. Мислим да има шансу. По мени, ту може опет да побиједи. На Ролан Гаросу ће бити физички тешко, али је Вимблдон његова шанса".

"Моје прво искуство са Ђоковићем било је кад сам био веома млад и он је био број један на свијету. Сјећам се да је његова игра била комплетна. Невјероватно је како може да се креће. Када сервира, веома је добар. Ритерн му је невјероватан. Послије свих ових година, играчи из моје генерације одлазе, а Ђоковић је и даље ту и ради невјероватне ствари. Једном сам га побиједио и то је било нешто посебно, чак и ако није био на свом нивоу".

Затекао га је тријумф Новака над Јаником Синером у полуфиналу Мелбурна.

"Нисам мислио да је могуће да побиједи Синера на тврдој подлози. Толико је јак физички и ментално, изненађен сам био кад сам видио да га је Ђоковић побиједио на Аустралијан опену. Зато вјерујем да то може још једном да уради", истакао је Пер.

(Б92)

