Јачи од судија и Мађарске: Србија на Свјетском првенству!

Аутор:

АТВ
17.05.2026 19:49

Фото: Pixabay

Рукометаши Србије пласирали су се на Свјетско првенство послије другог сусрета са Мађарском у ком су поражени резултатом 31:30. Србија је претходно славила у првом дуелу резултатом 31:29 па је тако обезбиједила мјесто на шампионату.

Послије спектакуларне побједе на домаћем терену, пред српским рукометашима био је још тежи задатак у Веспрему. Мађари су имали публику, али и велику помоћ судија које су биле немилосрдне и сваки контакт претварале у седмерац за ривале, на крају их је било 12!

Иако је Мађарска на папиру била фаворит, Србија је у првом мечу показала све своје квалитете па су тако домаћини имали чега да се боје.

Током првог полувремена Србија је у једном моменту и повела, али Мађари су успјели да преокрену и дошли су и до три гола предности. У наставку се водила велика и тешка битка.

Морали су српски рукометаши да прихвате и неке контроверзне одлуке судија који су пречесто кажњавали седмерцем. Ипак, херојски су се борили Орлови, а сјајни Милосављев успео је преко целог терена да погоди за изједначење односно 15:15.

Послије првих 30 минута видјели смо егал, резултат је био 17:17.

У другом полувремену рукометаши Србије били су под још већим притиском. Судије су биле немилосрдне. Орлови су остали са три играча мање на терену и Мађари су то искористили да дођу до три гола предности.

Невјероватни Милосављев бранио је гол колико је био у могућности, али је исто тако невјероватно тешко описати са чим су све морали да се боре српски рукометаши који се нису предавали.

Успјели су да изађу из кризног периода и да коначно смање три гола предности на један, али нови седмерац поново је Мађарима донио плус два. Није Србија потом искористила седмерац да поново смањи на минус један, али јесте нешто касније на шест минута до краја меча.

Није дуго потрајало, мађарски рукометаши су постигли свој 11. гол из седмерца и поново су дошли до плус два. Убрзо је смањио Марсенић и уследила је драматична борба.

Нису рукометаши Србије више ни имали снаге, а ни времена да се боре са суђењем, већ су дали све од себе да дођу до резултата који их води на Свјетско првенство. Орлови нису искористили напад за изједначење, а Мађарка је имала пола минута да дође до два гола предности. Међутим, правда је победила!

Мађари нису искористили напад, а Србија је изгубила са голом разлике и побиједила судије.

Прави херој био је маестрални Дејан Милосављев који је прави чуда на голу, док је најефикаснији био Вања Илић са девет голова. Пет погодака уписао је сјајни Драган Пешмалбек који је имао важну улогу и у посљедњим секундама.

Милош Кос и Дарко Ђукић допринели су побједи са четири гола.

У тиму Мађарске Бенце је уписао шест голова, док су Бенхиди, Сита и Илић имали по четири поготка. Са три гола је меч завршио Фазекаш.

Била је ово једна од највећих утакмица српских рукометаша у посљедњих неколико година, а награда није могла да буде боља, карта за Свјетско првенство које се наредне године одржава у Њемачкој.

Коментари (2)
