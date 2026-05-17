Трамп упутио нове пријетње Ирану: Сат откуцава, од њих неће остати ништа

17.05.2026 19:44

Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник САД-а Доналд Трамп упутио је нову оштру пријетњу Ирану, упозоривши да „вријеме истиче“ уколико Техеран хитно не пристане на договор којим би био окончан рат и деблокирани преговори између двије земље.

Амерички предсједник огласио се на својој друштвеној мрежи Трут Соушл, гдје је поручио да иранско руководство мора дјеловати брзо.

„За Иран, сат откуцава и боље им је да пожуре, брзо, или од њих неће остати ништа. Вријеме истиче!“, написао је Трамп.

Његова порука услиједила је само неколико часова након разговора с израелским премијером Бењамином Нетанјахуом, током којег су, према наводима израелских медија, разговарали о могућности обнове сукоба с Ираном, али и о Трамповој недавној посјети Кини.

Трамп је раније ове седмице изјавио да је примирје с Ираном „на апаратима“, након што је одбацио захтјеве које је Техеран изнио током преговора. Амерички предсједник ирански одговор на амерички приједлог описао је као „потпуно неприхватљив“.

С друге стране, портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багаеи тврди да је приједлог Техерана био „одговоран“ и „великодушан“.

Према наводима иранске агенције Тасним, ирански приједлог укључује тренутно окончање рата на свим фронтовима, укључујући и сукобе повезане с либанским Хезболахом, којег подржава Иран. Такође, Техеран тражи прекид америчке поморске блокаде иранских лука, гаранције да више неће бити напада на Иран, као и надокнаду ратне штете.

Иранска страна наводно инсистира и на признању свог суверенитета над Хормушким мореузом, једним од кључних свјетских енергетских праваца.

Према писању иранске агенције Фарс, Вашингтон је Техерану доставио листу од пет услова, међу којима су трансфер уранијума у САД и додатна ограничења иранског нуклеарног програма. Истовремено, САД наводно одбија да одмрзне чак и дио иранске имовине блокиране током рата или плати ратну одштету.

Иако је од постизања крхког примирја прошло више од мјесец, преговори између Вашингтона и Техерана и даље су у застоју јер обје стране одбијају да одустану од својих захтјева.

У међувремену, рат и нестабилност на Блиском истоку озбиљно су погодили глобално тржиште енергије, изазвали раст цијена нафте и додатни притисак на америчку економију уочи конгресних избора у новембру.

Амерички портал Аксиос објавио је, позивајући се на изворе блиске преговорима, да Трамп и даље жели постићи договор којим би био окончан сукоб, али да се војна опција поново разматра након што је Иран одбио америчке захтјеве и одбио да одустане од свог нуклеарног програма.

