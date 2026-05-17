Трамп упутио нове пријетње Ирану: Сат откуцава, од њих неће остати ништа

Предсједник САД-а Доналд Трамп упутио је нову оштру пријетњу Ирану, упозоривши да „вријеме истиче“ уколико Техеран хитно не пристане на договор којим би био окончан рат и деблокирани преговори између двије земље.
Амерички предсједник огласио се на својој друштвеној мрежи Трут Соушл, гдје је поручио да иранско руководство мора дјеловати брзо.
„За Иран, сат откуцава и боље им је да пожуре, брзо, или од њих неће остати ништа. Вријеме истиче!“, написао је Трамп.
“For Iran, the Clock is Ticking, and they better get moving, FAST, or there won’t be anything left of them. TIME IS OF THE ESSENCE!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/33gyF0c0O5— The White House (@WhiteHouse) May 17, 2026
Његова порука услиједила је само неколико часова након разговора с израелским премијером Бењамином Нетанјахуом, током којег су, према наводима израелских медија, разговарали о могућности обнове сукоба с Ираном, али и о Трамповој недавној посјети Кини.
Трамп је раније ове седмице изјавио да је примирје с Ираном „на апаратима“, након што је одбацио захтјеве које је Техеран изнио током преговора. Амерички предсједник ирански одговор на амерички приједлог описао је као „потпуно неприхватљив“.
С друге стране, портпарол иранског Министарства спољних послова Есмаил Багаеи тврди да је приједлог Техерана био „одговоран“ и „великодушан“.
Према наводима иранске агенције Тасним, ирански приједлог укључује тренутно окончање рата на свим фронтовима, укључујући и сукобе повезане с либанским Хезболахом, којег подржава Иран. Такође, Техеран тражи прекид америчке поморске блокаде иранских лука, гаранције да више неће бити напада на Иран, као и надокнаду ратне штете.
Иранска страна наводно инсистира и на признању свог суверенитета над Хормушким мореузом, једним од кључних свјетских енергетских праваца.
Према писању иранске агенције Фарс, Вашингтон је Техерану доставио листу од пет услова, међу којима су трансфер уранијума у САД и додатна ограничења иранског нуклеарног програма. Истовремено, САД наводно одбија да одмрзне чак и дио иранске имовине блокиране током рата или плати ратну одштету.
Иако је од постизања крхког примирја прошло више од мјесец, преговори између Вашингтона и Техерана и даље су у застоју јер обје стране одбијају да одустану од својих захтјева.
У међувремену, рат и нестабилност на Блиском истоку озбиљно су погодили глобално тржиште енергије, изазвали раст цијена нафте и додатни притисак на америчку економију уочи конгресних избора у новембру.
Амерички портал Аксиос објавио је, позивајући се на изворе блиске преговорима, да Трамп и даље жели постићи договор којим би био окончан сукоб, али да се војна опција поново разматра након што је Иран одбио америчке захтјеве и одбио да одустане од свог нуклеарног програма.
