Нема краја: Пентагон припремио планове за могуће нове нападе на Иран?

АТВ
16.05.2026 08:04

Фото: Tanjug/AP

Пентагон је припремио планове за могуће обнављање војних операција против Ирана, укључујући интензивније ваздушне ударе и потенцијално распоређивање америчких специјалних снага, објавио је данас лист "Нјујорк тајмс".

Према наводима листа, амерички предсједник Доналд Трамп још није донио коначну одлуку о наредним корацима након повратка из Кине, гдје је разговарао са кинеским предсједником Си Ђинпингом.

Пентагон разматра могућност поновног покретања операције "Епски гњев"

Лист је навео да Пентагон разматра могућност поновног покретања операције "Епски гњев", која је претходно била обустављена након проглашења примирја.

Амерички министар одбране Пит Хегсет рекао је пред Конгресом да САД имају спремне планове за ескалацију сукоба уколико то буде потребно, али и опције за повлачење снага из региона.

Према писању "Нјујорк тајмса", једна од разматраних опција укључује додатно бомбардовање иранских војних и инфраструктурних циљева, док друга предвиђа слање специјалних јединица ради преузимања контроле над нуклеарним материјалом у постројењу Исфахан.

Неколико стотина америчких специјалаца распоређено на Блиском истоку

Лист је навео да је неколико стотина америчких специјалаца распоређено на Блиском истоку још у марту како би таква опција била доступна администрацији.

Ирански званичници су поручили да су њихове оружане снаге спремне за одговор на евентуалне нове нападе.

Предсједник иранског парламента Мохамад Багер Калибаф рекао је да је Техеран "спреман за све опције".

- Наше оружане снаге спремне су да задају заслужени ударац свакој агресији. Погрешна стратегија и погрешне одлуке увијек воде до погрешних резултата. Цијели свијет је то већ схватио. Спремни смо на све опције, биће изненађени - објавио је Калибаф на друштвеним мрежама.

Према наводима америчких војних званичника које преноси лист, више од 50.000 америчких војника, два носача авиона, разарачи и борбени авиони остају распоређени у региону и спремни за евентуалне нове операције против Ирана.

