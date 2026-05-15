Logo
Large banner

Ирачанин планирао крвопролиће по Европи и САД

Аутор:

АТВ
15.05.2026 22:23

Коментари:

0
Припадник државне полиције се сагиње да подигне пиштољ на Меморијал Драјву у Кембриџу, Масачусетс, у понедјељак, 11. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP/Jessica Rinaldi/The Boston Globe

Ирачанин Мохамед Бакар Сад Давуд Ал-Сади ухапшен је у САД под оптужбом да је планирао серију терористичких напада у Европи и Америци, укључујући нападе на Јевреје, синагоге и америчке институције.

Ал-Сади се сумњичио за планирање најмање 18 терористичких напада у Европи као одмазду за амерички рат у Ирану, укључујући бацање запаљиве бомбе на банку у Амстердаму и напад ножем на Јевреје у Лондону.

Према оптужници која је данас отпечаћена пред савезним судом на Менхетну, Ал-Сади је покушао да изведе напад на синагогу у Њујорку прошлог мјесеца и дао је тајном полицијском агенту фотографије и мапе јеврејских центара у Лос Анђелесу и Скотсдејлу у савезној америчкој држави Аризона, које је планирао да гађа, преноси АП.

Такође се терети да је учествовао у два недавна напада у Канади - нападу на синагогу и пуцњави на конзулат Сједињених Америчких Држава у Торонту у марту, преноси Танјуг.

Ал-Сади је оптужен за завјеру ради пружања материјалне подршке групи Ката’иб Хезболах, ирачкој шиитској милитантној групи коју подржава Иран, као и Иранском корпусу Исламске револуционарне гарде, које је америчка влада означила као стране терористичке организације.

Такође је оптужен за завјеру и пружање материјалне подршке терористичким делима, као и за заверу ради бомбардовања јавних места.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

терориста

Америка

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ивана Селаков пјевачица

Сцена

Кћерка Иване Селаков има риједак поремећај: „То јој је урођено“

1 ч

0
Скупштина КСС затражила хитну оставку Небојше Човића

Кошарка

Скупштина КСС затражила хитну оставку Небојше Човића

1 ч

0
старење године

Занимљивости

Старење почиње раније него што мислите: Први знакови које већина игнорише

1 ч

0
Шок снимак: Толико се најео да не може да стане у сопствену јазбину, али ШТА је појео?

Занимљивости

Шок снимак: Толико се најео да не може да стане у сопствену јазбину, али ШТА је појео?

1 ч

0

Више из рубрике

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује састанку руског председника Владимира Путина и словачког премијера Роберта Фица у Великом Кремљском дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Лавров: Неприхватљиво да Г7 одређује глобалну финансијску политику

3 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.

Свијет

Трамп: Не желим сукоб због Тајвана

4 ч

0
Амерички војници постројени у војној бази за обуку Вај Адам близу Хајдухадаза, сјевероисточна Мађарска, сриједа, 15. јун 2022. Америчка јединица спроводи заједничку патролу са мађарским трупама у жупанији Саболч-Сатмар-Берег која се граничи са Украјином.

Свијет

САД одустају од распоређивања 4.000 војника у Пољску?

5 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин, лијево, гестикулира током састанка са словачким премијером Робертом Фицом у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Свијет

Фицо након састанка са Путином: Имам важну поруку за Европу

5 ч

0

  • Најновије

22

54

Гд‌је и како правилно складиштити кромпир како бисте спријечили његово клијање

22

50

Цијене нафте поново расту јер је затворен Хормушки мореуз

22

49

Радник из БиХ погинуо у Италији на грађевини

22

32

Нетанјаху потврдио: Израелска војска ликвидирала главног команданта Хамаса

22

25

Сакић: Политичко руководство Српске никада није имало већег непријатеља од Шмита, а Сарајево већег савезника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner