Ирачанин планирао крвопролиће по Европи и САД

Ирачанин Мохамед Бакар Сад Давуд Ал-Сади ухапшен је у САД под оптужбом да је планирао серију терористичких напада у Европи и Америци, укључујући нападе на Јевреје, синагоге и америчке институције.
Ал-Сади се сумњичио за планирање најмање 18 терористичких напада у Европи као одмазду за амерички рат у Ирану, укључујући бацање запаљиве бомбе на банку у Амстердаму и напад ножем на Јевреје у Лондону.
Према оптужници која је данас отпечаћена пред савезним судом на Менхетну, Ал-Сади је покушао да изведе напад на синагогу у Њујорку прошлог мјесеца и дао је тајном полицијском агенту фотографије и мапе јеврејских центара у Лос Анђелесу и Скотсдејлу у савезној америчкој држави Аризона, које је планирао да гађа, преноси АП.
Такође се терети да је учествовао у два недавна напада у Канади - нападу на синагогу и пуцњави на конзулат Сједињених Америчких Држава у Торонту у марту, преноси Танјуг.
Ал-Сади је оптужен за завјеру ради пружања материјалне подршке групи Ката’иб Хезболах, ирачкој шиитској милитантној групи коју подржава Иран, као и Иранском корпусу Исламске револуционарне гарде, које је америчка влада означила као стране терористичке организације.
Такође је оптужен за завјеру и пружање материјалне подршке терористичким делима, као и за заверу ради бомбардовања јавних места.
