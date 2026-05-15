Трамп: Не желим сукоб због Тајвана

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да не жели да Тајван постане независан, нити да због острва избије рат.
"Не тражим да неко постане независан. Знате, требали бисмо да путујемо 9.500 миља да бисмо водили рат. Не желим то. Желим да се охладе. Желим да се Кина охлади", рекао је Трамп у интервјуу "Фокс њузу".
Он је додао да САД могу, али не морају да продају оружје острву и да америчка политика према Тајвану остаје непромијењена.
Амерички државни секретар Марко Рубио рекао је јуче да се америчка политика према Тајвану није промијенила након Трампове посјете Пекингу.
Он је упозорио да ће се Кина суочити са глобалним посљедицама ако одлучи да употријеби силу да би се поново ујединила са Тајваном.
