Фицо објавио снимак на другу годишњицу атентата: Ради склекове, улази у хладну воду

Словачки премијер Роберт Фицо је, поводом друге годишњице атентата на њега, објавио видео-снимак на друштвеним мрежама у којем је желио да покаже своју снагу, преноси данас Политико.
Упамтите: оно што вас не убије само вас ојача, написао је Фицо у објави на мрежи Икс.
На видео-снимку уз текст, словачки премијер приказан је у тесној спортској мајици како шета путем са својим псом, а потом изводи склекове прије него што уђе у језеро да заплива.
Док излази из воде, Фицо каже у камеру да оно што човјека не убије – само га ојача, пренос Танјуг.
Today I’m celebrating my second birthday 🍀 Remember: what doesn’t kill you makes you stronger. Have a nice day. pic.twitter.com/ZdfXy7oZIb— Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) May 15, 2026
На словачког премијера је пуцано више пута 15. маја 2024. године, након састанка владе у граду Хандлова у централном дијелу земље, након чега се у болници борио за живот.
У октобру 2025. године, 72-годишњи пјесник и активиста, Јурај Цинтула, осуђен је на 21 годину затвора због напада на Фица, подсјетио је Политико.
