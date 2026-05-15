Фицо објавио снимак на другу годишњицу атентата: Ради склекове, улази у хладну воду

15.05.2026 17:20

Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Словачки премијер Роберт Фицо је, поводом друге годишњице атентата на њега, објавио видео-снимак на друштвеним мрежама у којем је желио да покаже своју снагу, преноси данас Политико.

Упамтите: оно што вас не убије само вас ојача, написао је Фицо у објави на мрежи Икс.

На видео-снимку уз текст, словачки премијер приказан је у тесној спортској мајици како шета путем са својим псом, а потом изводи склекове прије него што уђе у језеро да заплива.

Док излази из воде, Фицо каже у камеру да оно што човјека не убије – само га ојача, пренос Танјуг.

Фицо јавно опростио нападачу

На словачког премијера је пуцано више пута 15. маја 2024. године, након састанка владе у граду Хандлова у централном дијелу земље, након чега се у болници борио за живот.

У октобру 2025. године, 72-годишњи пјесник и активиста, Јурај Цинтула, осуђен је на 21 годину затвора због напада на Фица, подсјетио је Политико.

