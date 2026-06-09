Ново Требиње нова развојна шанса

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Нове саобраћајнице, модерни стамбени и пословни комплекси, паркови, хотели и нове инвестиције. Тако је замишљено да изгледа Ново Требиње. На више од 380 хектара западно до града планира се потпуно ново насеље.
Регулациони планови већ се припремају. А први циљ је изградња повољнијих станова за домаће становништво.
"Наш план што се тиче Новога Требиња прво ће бити израда индивидуално стамбеног комплекса за становање. Идемо тим путем да прво радимо зграде и ту имају предност наши Требињци приликом куповине некретнина по повољнијим цијенама. Радићемо зграде и више породичног становања. План нам је и да доведемо бројне пословне сараднике", рекла је Америса Завитан Јефтовић, начелник Одјељења за урбанизам града Требиња. Ширење Требиња једино је решење за експанзију градње и велике гужве.Циљ је да град на југу повећа број становника.
"Ми ћемо путем Новог Требиња дозвати пословне сараднике, довести бројне туристе а и повећати број становника града Требиња", рекла је Америса Завитан Јефтовић, начелник Одјељења за урбанизам града Требиња.
Управо о развоју Требиња већ наредне седмице причаће се на првој Међународној конференцији „Градимо регион“. На југу ће се окупити инвеститори, извођачи, представници компанија, влада и градова из неколико држава. Размијениће се искуства, тражиће се решења.
"Требиње има један значајну архитектонску и урбанистичку цјелину и сваки нови пројекат који се гради би требало да то надогради, а не да га нарушава. С те стране пројект Ново Требиње би могао да црпи искуства из концепта Београд на води, који не само да је стварао ново, него се јако пуно фокусирао и на очување старог", рекао је Милован Савић, директор продаје Београда на води
А док планирају Ново Требиње, градски челници кажу да неће заборавити ни старо. Пред њима је још много посла око сређивања бројних саобраћајница и ужег језгра града.
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