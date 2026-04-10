Овако се иде у пензију: Погледајте шта је BMW поклонио свом запосленом

Одлазак у пензију не мора увијек бити лоша ствар, посебно ако сте најбоље године живота дали компанији која зна цијенити своје раднике.
У једној од BMW-oвих њемачких фабрика, радник поријеклом из Турске завршио је своју професионалну каријеру након 45 година рада на истој локацији. Готово пола вијека посветио је њемачкој марки, остављајући насљеђе свог рада на монтажној траци интегрисано у хиљадама аутомобила. Како би обиљежили његов одлазак у пензију, челници компаније одлучили су свом "гастербајтеру" поклонити нешто заиста посебно.
Прије главног поклона, прво је примио минијатурну макету BMW-oвог торња у Минхену гдје се налази сједиште компаније. Али, онда је усљедило велико изненађење: BMW му је поклонио спортски ауто, и то ни мање ни више него црвени BMW М3, један од најомиљенијих модела у историји баварске компаније.
Емотиван опроштај, који је одмах постао виралан на друштвеним мрежама, подвлачи дубоко укоријењену историју турских радника који су помогли у изградњи окоснице немачке аутомобилске индустрије током протеклих неколико деценија.
Како се индустрија креће ка аутоматизацији и новим технологијама, овај поклон служи као снажан подсјетник на људски рад који је дефинисао глобални успех BMW-a. Гест је изазвао широк спектар позитивних реакција као редак пример послодавца који цени дугорочну лојалност својих запослених, пише B92
