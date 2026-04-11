Logo
Large banner

Грађани прикупили скоро 18.000 КМ којима је снијег срушио шталу

Аутор:

АТВ
11.04.2026 16:27

Коментари:

0
Породици из Босанске Крупе снијег срушио шталу, грађани прикупили више од 17.000 КМ за помоћ
Фото: Фејсбук

Након тешке несреће која је погодила породицу Хаџић из Босанске Крупе, када су усљед обилних сњежних падавина остали без штале и дијела стоке - њихова прича добила је снажан и емотиван наставак.

У тренуцима када се чинило да је изгубљен њихов основни извор егзистенције, стигла је помоћ која враћа вјеру у људе.

Захваљујући брзој реакцији локалне заједнице, хуманости грађана и организованој акцији, за ову породицу прикупљено је 17.680 КМ, намијењених за изградњу нове штале.

Акција је реализована уз координацију Меџлис Исламске заједнице Босанска Крупа и Одјела за друштвену бригу, а највећи терет понијели су грађани који су се у великом броју одазвали и показали колико заједништво може бити снажно.

Ова прича није само о губитку – већ о солидарности која долази онда када је најпотребнија. Комшије, пријатељи и људи добре воље показали су да нико није сам када наиђу тешки дани.

За породицу Хаџић, ова помоћ значи много више од новца – она представља нову шансу, сигурност и наду да ће ускоро поново стати на ноге и наставити живот који су градили годинама, преноси "Радиосарајево".

Подсјетимо, под тежином мокрог снијега урушио се кров њихове штале, а страдало је више грла стоке, а породици је то био основни извор прихода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Босанска Крупа

хуманост

Помоћ

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner