Грађани прикупили скоро 18.000 КМ којима је снијег срушио шталу

Након тешке несреће која је погодила породицу Хаџић из Босанске Крупе, када су усљед обилних сњежних падавина остали без штале и дијела стоке - њихова прича добила је снажан и емотиван наставак.
У тренуцима када се чинило да је изгубљен њихов основни извор егзистенције, стигла је помоћ која враћа вјеру у људе.
Захваљујући брзој реакцији локалне заједнице, хуманости грађана и организованој акцији, за ову породицу прикупљено је 17.680 КМ, намијењених за изградњу нове штале.
Акција је реализована уз координацију Меџлис Исламске заједнице Босанска Крупа и Одјела за друштвену бригу, а највећи терет понијели су грађани који су се у великом броју одазвали и показали колико заједништво може бити снажно.
Ова прича није само о губитку – већ о солидарности која долази онда када је најпотребнија. Комшије, пријатељи и људи добре воље показали су да нико није сам када наиђу тешки дани.
За породицу Хаџић, ова помоћ значи много више од новца – она представља нову шансу, сигурност и наду да ће ускоро поново стати на ноге и наставити живот који су градили годинама, преноси "Радиосарајево".
Подсјетимо, под тежином мокрог снијега урушио се кров њихове штале, а страдало је више грла стоке, а породици је то био основни извор прихода.
