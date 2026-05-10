Како ћемо се гријати, шта је најбоља алтернативна централном гријању?

Прави домаћини набављају прво огрев па све остало и то је у духу наше традиције, али биће да је скупа зима испразнила новчанике грађана.
Потражња је далеко испод очекиване. Цијене сировина су нам горући проблем а ситуација са енергентима је крајње неизвјесна , упозоравају произвођачи пелета у БиХ. Ко још није пазарио пелет сада је прави тренутак за то, може да рачуна на добру цијену и одличан квалитет.
"Тренутне цијене су од 530 до 560 КМ , то је на нивоу претходних неких ограничених цијена из претходних сезона . Тих неких 560 марака је са доставом до крајњег купца тако да је то прилично добра цијена у овом моменту и мислимо да неће ићи испод те цијене", рекао је Горан Ивановић, представник произвођача пелета у БиХ.
Прошле године смо буквално вукли људе за рукав да купују пелет, да би се усред зиме усијали телефони свих фирми које га производе и продају, истиче Ивановић. Није занемариво, каже, ни какав пелет купујете, па радије заобиђите онај на којем нема ознаке квалитета.
"Појавила се нека прича да ми позивом становништва да набавља пелет изазивамо неку вјештачку кризу, напротив ми ту кризу желимо да спријечимо. Ми желимо да спријечимо сценарио- јесен са јако великом тражњом", рекао је Ивановић.
Никоме није у интересу да цијене скачу у небо, али кад је велика потражња ,нема цијене са попустом, продаје се роба обично лошијег квалитета. Грађани зову, распитују се, али не купују као прошлог прољећа, кажу у фирми „Дрвосјеча“.
"Требало би да се припреме што прије за зиму јер не знамо шта ће бити са цијенама од јуна мјесеца да ће цијене све ићи горе. У мају ми ћемо дати за огревно дрво исцијепано 10%, тренутна цијена је 297, биће 267 КМ по палети. Цијена брикета по тони је сада 440 КМ и тренутно смо и њега дали на акцију, не знамо шта ће бити послије", рекао је Милијана Пивач, руководилац пословнице фирме "Дрвосјеча" у Бањалуци.
Ко не жели да ложи у кући или стану одлучује се за струју. Електрична енергија је дуго код нас важила за најповољнији енергент, али како нема гаранције да неће бити додатних поскупљења није баш мудро бирати само струју. Често електрична мрежа не може да поднесе нагло повећање прикључака па нам се може десити да усред дебелог минуса останемо и без струје и без гријања.
