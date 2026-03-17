Посланици НСРС о Резолуцији о забрани промовисања и величања идеологије НДХ

Аутор:АТВ
17.03.2026
07:31
Коментари:0
Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске о Резолуцији о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ и усташке, нацистичке и фашистичке идеологије и симбола биће одржана данас.
Предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић рекао је да ће претходно бити усаглашен коначан текст приједлога ове Резолуције.
Након посебне сједнице биће одржана и редовна сједница на којој ће посланици, између осталог, разматрати законе који су враћени на поновно одлучивање, а ријеч је закону о сезонским радницима, измјенама Кривичног законика, те о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
08
21
08
15
08
13
08
05
07
54
Тренутно на програму