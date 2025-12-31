Logo
Новогодишњи маратон

АТВ

31.12.2025

13:28

Новогодишњи маратон

Закорачите у 2026. годину филмски. Нека сценарио вашег живота буде исписан здрављем, срећом, авантуром и добром комедијом. Будите главни глумци у сваком кадру спремни да за сваки заплет пронађете расплет. Први корак ка савршеној новој години нека буде дочек уз наш Новогодишњи филмски маратон – вечерас од 20 часова и 20 минута.

Од 20 часова и 20 минута уживајте у југословенској комедији 'Силом отац' и извандредној изведби великана нашег глумишта Миодрага Петровића Чкаља.

У 22 часа очекује вас још једна комедија југословнеске филмске ризнице, филм 'Идемо даље' у режији Здравка Шотре.

У наставку филмског маратона – од 23 часа и 30 минута спремите се за трилер комедију 'Давитељ против давитеља' с Ташком Начићем у главној улози.

А када већ уђете у нову годину вријеме је за мало драме уз култни филм 'Сезона мира у Паризу', који ће испричати љувабну причу о траумама рата.

Од 2 часа и 30 минута уживајте у филму 'Главом кроз зид' и за крај, од 4 сата и 30 минута, очекује вас дирљива прича о истинској срећи, једноставним животним радостима и пријатељским односима која је освојила срца гледалаца широм свијета – филм 'Најбоље године'.

