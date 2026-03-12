Logo
Суспендовану васпитачицу подржало 60 родитеља: У њеној смјени дјечак сам изашао из вртића

РТС

12.03.2026

10:22

0
Суспендовану васпитачицу подржало 60 родитеља: У њеној смјени дјечак сам изашао из вртића
Фото: АТВ

Родитељи три вртићке групе истичу да се одговорност не може приписати само васпитачици, посебно због њеног дугогодишњег преданог рада и траже преиспитивање донијете одлуке.

Васпитачица, у чијој смјени је у понедјељак прије подне петогодишњи дјечак самостално ишетао из вртића "Бошко Буха" у Чачку, суспендована је до окончања дисциплинског поступка, подаци су Предшколске установе "Радост" из Чачка.

Јуче поподне, одржан је родитељски састанак у вртићу који је сазвала директорка Предшколске установе "Радост" Вера Јовановић а састанку су присуствовали родитељи вртићке групе коју похађа поменути дјечак као и педагог.

Директорка је родитеље упознала са детаљима догађаја и корацима који су након тога предузети.

Подршка суспендованој васпитачици

Послије родитељског састанка саопштењем су се огласили родитељи три вртићке групе, њих 60. Они су потписали и петицију подршке суспендованој васпитачици.

"Сматрамо да се одговорност за овакав догађај не може једнострано приписати једној особи, посебно имајући у виду њен дугогодишњи предан и професионалан рад. Ријеч је о особи са великим искуством, која свој посао обавља савјесно, брижно и професионално, уз много љубави, већ 29 година. Ми, као родитељи, имамо апсолутно повјерење у њен рад", истиче се у саопштењу родитеља.

Сматрају да је одлука о суспензији неправедна и апелују на надлежне органе да још једном преиспитају ову одлуку.

Догађај се детаљно преиспитује, а анализирани су и снимци сигурносних камера које се налазе у вртићу и околини. Прекопута вртића је и Основна школа "Ратко Митровић".

(РТС)

Вртић

vaspitačica

Čačak

