Бјегунац ухапшен по потјерници суда, спроведен на Туњице

12.03.2026
13:52
Судска полиција Републике Српске ухапсила је Д.С. из Слатине на основу потјернице коју је за њим расписао Основни суд у Бањалуци.
”Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Бањалука данас су у 12 часова ухапсили Д.С. Против навдено је донесено рјешење о одређивању притвора и расписана потјерница због неодазивања на суд”, саопштила је Судска полиицја.
Након хапшења Д.С. је спроведен у КПЗ Бањалука на Туњицама.
