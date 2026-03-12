Logo
Бјегунац ухапшен по потјерници суда, спроведен на Туњице

АТВ

12.03.2026

13:52

0
Бјегунац ухапшен по потјерници суда, спроведен на Туњице
Фото: АТВ

Судска полиција Републике Српске ухапсила је Д.С. из Слатине на основу потјернице коју је за њим расписао Основни суд у Бањалуци.

”Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Бањалука данас су у 12 часова ухапсили Д.С. Против навдено је донесено рјешење о одређивању притвора и расписана потјерница због неодазивања на суд”, саопштила је Судска полиицја.

Након хапшења Д.С. је спроведен у КПЗ Бањалука на Туњицама.

Sudska policija

potjernica

хапшење

