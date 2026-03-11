У Српској рођене 23 бебе

Извор:
СРНА
11.03.2026
09:00
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 10 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено осам беба, у Бијељини шест, у Добоју три, у Невесињу двије, а у Зворнику, Приједору, Требињу и Градишци по једна беба.
У Бањалуци је рођено пет дјечака и три дјевојчице, у Бијељини четири дјечака и двије дјевојчице, у Добоју три дјевојчице, у Невесињу дјечак и дјевојчица, у Приједору дјевојчица, а у Зворнику, Требињу и Градишци по један дјечак.
Порода није било у Источном Сарајеву и Фочи.
Здравље
14 ч0
Србија
19 ч0
Друштво
22 ч1
Свијет
1 д0
Друштво
12 ч0
Друштво
12 ч0
Друштво
13 ч0
Друштво
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
01
10
01
09
59
09
48
Тренутно на програму