У Српској рођене 23 бебе

СРНА

11.03.2026

09:00

беба
Фото: Pexels/Polina Tankilevitch

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 10 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено осам беба, у Бијељини шест, у Добоју три, у Невесињу двије, а у Зворнику, Приједору, Требињу и Градишци по једна беба.

У Бањалуци је рођено пет дјечака и три дјевојчице, у Бијељини четири дјечака и двије дјевојчице, у Добоју три дјевојчице, у Невесињу дјечак и дјевојчица, у Приједору дјевојчица, а у Зворнику, Требињу и Градишци по један дјечак.

Порода није било у Источном Сарајеву и Фочи.

