Источно Ново Сарајево: Усвојена одлука о куповини ватрогасног дома

18.02.2026
16:14
Коментари:0
Одборници Скупштине града Источно Сарајево усвојили су данас одлуке о куповини објекта ватрогасног дома у Источном Новом Сарајеву за потребе Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице и о преносу права власништва над изведеним радовима на објекту „Вишенамјенска сала Хреша“ на општину Источни Стари Град.
Предсједник Скупштине града Источно Сарајево Бошко Југовић рекао је да је изградњу вишенамјенске сале на Хреши финансирао Град Источно Сарајево, те да је она данас и званично предата на коришћење грађанима Источног Старог Града.
„Oбјекат за нови ватрогасни дом у Источном Новом Сарајеву заједнички ће финансирати Град и општина“, појаснио је Југовић, додајући да су овакве инвестиције веома важне, јер се реализују у корист грађана у локалним заједницама.
На сједници је усвојена и информација о превентивном дјеловању против злоупотребе дроге и опојних средстава на подручју града за 2025. годину, као и извјештај о раду Одбора за жалбе за прошлу годину.
На скупштинском засједању усвојен је и извјештај о раду и финансијском пословању Јавног предузећа „Директне инвестиције Града Источно Сарајево“, као и приједлог плана рада за ову годину.
