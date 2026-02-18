Logo
Large banner

Источно Ново Сарајево: Усвојена одлука о куповини ватрогасног дома

18.02.2026

16:14

Коментари:

0
Источно Ново Сарајево: Усвојена одлука о куповини ватрогасног дома
Фото: Grad Istočno Sarajevo

Одборници Скупштине града Источно Сарајево усвојили су данас одлуке о куповини објекта ватрогасног дома у Источном Новом Сарајеву за потребе Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице и о преносу права власништва над изведеним радовима на објекту „Вишенамјенска сала Хреша“ на општину Источни Стари Град.

Предсједник Скупштине града Источно Сарајево Бошко Југовић рекао је да је изградњу вишенамјенске сале на Хреши финансирао Град Источно Сарајево, те да је она данас и званично предата на коришћење грађанима Источног Старог Града.

„Oбјекат за нови ватрогасни дом у Источном Новом Сарајеву заједнички ће финансирати Град и општина“, појаснио је Југовић, додајући да су овакве инвестиције веома важне, јер се реализују у корист грађана у локалним заједницама.

На сједници је усвојена и информација о превентивном дјеловању против злоупотребе дроге и опојних средстава на подручју града за 2025. годину, као и извјештај о раду Одбора за жалбе за прошлу годину.

На скупштинском засједању усвојен је и извјештај о раду и финансијском пословању Јавног предузећа „Директне инвестиције Града Источно Сарајево“, као и приједлог плана рада за ову годину.

Подијели:

Таг :

Istočno Novo Sarajevo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мјесечни закуп једна марка: Општина у Херцеговини добија хотел

Градови и општине

Мјесечни закуп једна марка: Општина у Херцеговини добија хотел

1 ч

0
Познато када ће бити завршен надвожњак у Трну

Градови и општине

Познато када ће бити завршен надвожњак у Трну

2 ч

0
Сарајево

Градови и општине

У подне протест радника Стоматолошког факултета испред кантоналне Владе у Сарајеву

6 ч

0
У Сарајеву завршени протести, наставак у суботу

Градови и општине

У Сарајеву завршени протести, наставак у суботу

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

42

Новинарка се пијана јавила уживо са ЗОИ

15

30

Познато када се Душан Влаховић враћа на терен

15

29

Преминуо чувени доктор Љубомир Ђорђевић, изумио вјештачку крв

15

27

"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

15

17

Потресна порука мајке из БиХ: За мог сина је касно, али за истину није

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner