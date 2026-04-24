Директор ХЕ на Дрини: Дезинформације имају за циљ да зауставе подршку удружењима

Директор предузећа „Хидроелектране на Дрини“ Вишеград Недељко Перишић рекао је да је почетком године вођена, како је навео, "јако негативна кампања“ против овог предузећа, посебно у вези са тендерима и јавним набавкама.
„На почетку године имали смо јако негативну кампању против ХЕ на Дрини управо за наше тендере и јавне набавке. Ја долазим из јавног предузећа, код нас принципи и транспарентност морају бити на највишем нивоу, а између осталог и тај уговор који је често оспораван. Колико год он био професионално урађен и конципиран изазвао је мноштво неких негативних конотација“, рекао је Перишић.
Он је појаснио да се у оквиру годишњег планирања унапријед дефинишу све позиције неопходне за пословање.
„Ми у оквиру планирања за сваку наредну годину, дефинишемо све позиције, које су по нашој процјени, потребне за позитивно пословање и обављање свих активности. Наши планови иду нашем већинском власнику, а то је Влада Републике Српске, која даје одобрење на све те позиције“, навео је.
Перишић је истакао да је предузеће у претходном периоду пословало позитивно и остваривало профит, те да је дио тих средстава планиран за подршку заједници.
„У претходном периоду ХЕ на Дрини је биљежила позитивне резултате, остваривала профите, зарадила новац и наша је процјена да у оквиру тог бољитка који смо успјели да остваримо на географском подручју на ком дјелујемо, да желимо да унаприједимо рад спортских, хуманитарних, друштвено- одговорних и свих осталих удружења грађана, појединаца. Ми смо кроз уговор о реклами дефинисали, заједно са представницима свих тих удружења, њихове потребе и расписали тендер у ком и спортски клубови и та удружења грађана, треба да кроз рекламирање нашег предузећа кроз свој рад, добију помоћ и подршку“, нагласио је.
Посебно је истакао да средства предвиђена тим уговором још нису утрошена.
„Оно што је нетачно је да је тај новац већ потрошен. Сви учесници у том уговору тек треба да обаве те активности 'на терену', и да се добро потруде, да сачувају, задрже и зараде позицију коју у том уговору. Новац није потрошен. Онај ко испуни свој уговор он ће то успјети да напрали, они који не успију, они неће. Ја кажем да буџет од 750.000 КМ неће бити исцрпљен јер постоје већ неки који су пропустили да испуне уговорне обавезе“, поручио је Перишић.
Он је додао да се, како каже, у јавности шире дезинформације са циљем да се заустави подршка удружењима.
„Злонамјерници, дезинформацијама дезавуишу јавност и могу да кажем да је циљ да се неко уплаши и да престане да помаже та удружења, а без финансијске подршке знамо да им се не смијеши ни мало свијетла будућности.„ХЕ Вишеград, када ради пуним капацитетом и оствари максимум производње у једном дану произведе 7 гигават часова електричне енергије. На тржишту, 7 гигават часова, вриједи око 700.000 евра и сад смо ми оптужени што пола једног дана, тржишне вриједности нашег производа, усмјеримо да побољшамо рад дјеце, омладине и некога ко заиста презентује Вишеград и ХЕ на Дрини и Републику Српску на најбољи могући начин“, закључио је директор „Хидроелектрана на Дрини“ Вишеград Недељко Перишић за РТВИС.
