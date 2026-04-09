09.04.2026 07:15

Незапамћен хорор у БиХ: Преминула мајка Низаме Хећимовић, сахрањена поред кћерке

Случај убиства Низаме Хећимовић у Градачцу прије двије и по године потресао је комплетан регион.

Њу је убио монструм Нермин Сулејмановић, све је преносио на друштвеним мрежама, а онда је наставио крвави пир у којем је убио 23-годишњег Дениса Ондера, а онда пред кућом и његовог оца Ђенгиза (55), а четири метка сасуо је у Денисову мајку Харису. Она је, срећом, преживјела.

Мајка сахрањена поред кћерке

За евентуалне пропусте у служби, односно како је монструм који је раније пријетио Низами Хећимовић, до данас нико није одговарао.

Екипа Аваза боравила је у Градачцу, а поред Низаминог гроба, сада се налази и гроб њене мајке. Она је преминула прошле године.

Низаму Хећимовић нико није заборавио, па се на њеном гробу налази велика количина цвијећа.

Зијада је само кратко рекла да јој је додатно тешко након смрти сестре и да јој је због тога тешко ишта причати.

